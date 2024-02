Woodside Energy vend une participation de 15,1 % dans son projet Scarborough à l'entreprise japonaise JERA pour environ 1,4 milliard de dollars. Il s'agit de la deuxième vente de participation du producteur de gaz australien à un acheteur japonais de gaz naturel liquéfié (GNL) en l'espace de six mois.

La valeur estimée de la vente de la participation non opérationnelle comprend un prix d'achat d'environ 740 millions de dollars et le remboursement à Woodside de la part de JERA des dépenses encourues à partir de la date d'entrée en vigueur de la transaction, le 1er janvier 2022, a déclaré Woodside vendredi.

Il s'agit de la plus importante prise de participation de JERA dans le secteur du GNL à l'étranger, a déclaré Yuichiro Kato, directeur général de JERA, lors d'une conférence de presse vendredi. JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, envisage de financer l'achat par une combinaison de capitaux propres et de dettes, a-t-il ajouté.

En août 2023, Woodside a annoncé la vente d'une participation de 10 % dans Scarborough à LNG Japan pour 500 millions de dollars.

Le Japon, qui dispose de peu de ressources, est le deuxième importateur mondial de GNL après la Chine. Bien qu'il ait progressivement réduit ses importations de ce combustible au cours de la dernière décennie, grâce au redémarrage de l'énergie nucléaire et aux énergies renouvelables, il dépend toujours du GNL pour un tiers de son approvisionnement en électricité.

Les entreprises japonaises ont diversifié leurs sources de GNL en procédant à des acquisitions à l'étranger. En décembre, le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, Tokyo Gas, a acheté le producteur de gaz naturel Rockcliff Energy, basé au Texas, pour 2,7 milliards de dollars.

La vente de la participation à JERA devrait être achevée au cours du second semestre 2024, a déclaré Woodside dans un communiqué.

Si les deux ventes de participation se concrétisent, Woodside détiendra une participation de 74,9 % dans le projet gazier Scarborough, d'une valeur de 12 milliards de dollars, et continuera à en être l'opérateur. La première cargaison de GNL devrait être livrée en 2026.

"La participation de JERA à la coentreprise Scarborough, qui comprendra également LNG Japan, est une nouvelle preuve de l'importance du projet pour les clients japonais et de la confiance dans la demande à long terme", a déclaré Meg ONeill, PDG de Woodside, dans le communiqué.

"Nous sommes également impatients d'explorer de nouvelles opportunités énergétiques et commerciales aux côtés de JERA.

Woodside a également conclu un accord non contraignant avec JERA pour fournir six cargaisons de GNL de son portefeuille mondial sur la base d'une livraison ex-navire par an pendant une décennie à partir de 2026. (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru et Anton Bridge à Tokyo ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu et Muralikumar Anantharaman)