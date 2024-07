L'entreprise ukrainienne Naftogaz pompe davantage de gaz dans les réservoirs de stockage en raison de la crise de l'électricité

Le 03 juillet 2024 à 13:17

L'entreprise publique ukrainienne Naftogaz a augmenté sa production de gaz domestique et pompé davantage de gaz dans les réservoirs souterrains afin de se préparer aux mois froids de l'hiver dans le cadre d'une grave crise de l'électricité, a déclaré son PDG mercredi. Oleskiy Chernyshov, PDG de Naftogaz, a déclaré que l'Ukraine disposait de 9,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans ses stockages souterrains au 3 juillet. Naftogaz a augmenté sa production de gaz domestique de 8 % pour atteindre 7,3 milliards de mètres cubes au cours du premier semestre de l'année. "L'approvisionnement en énergie et la production de volumes d'électricité supplémentaires constituent un très grand défi pour cet hiver. Nous devrions compter sur des volumes supplémentaires qui pourraient être générés avec le gaz naturel", a déclaré M. Chernyshov à la télévision ukrainienne. Depuis le mois de mars, les attaques de missiles et de drones russes ont mis hors service environ la moitié de la capacité de production disponible de l'Ukraine et ont provoqué des coupures d'électricité dans tout le pays, malgré des niveaux de consommation inférieurs à ceux de l'été. Le secteur ukrainien de l'énergie s'empresse de procéder aux réparations. Les autorités, les villes et les entreprises souhaitent également décentraliser davantage la production d'électricité, notamment en utilisant des turbines à gaz. M. Chernyshov a déclaré que Naftogaz pompait le gaz dans ses stockages souterrains plus rapidement que l'année dernière, malgré les difficultés liées à la guerre. La société a déjà pompé 400 millions de m3 de gaz de plus cette année par rapport à la même période en 2023, avec des volumes totaux atteignant 9,5 milliards de m3, a-t-il déclaré. "Ce volume est suffisant pour prévoir d'atteindre plus de 13 milliards de mètres cubes au début de la saison de chauffage 2024-2025", a déclaré Oleksiy Chernyshov à la télévision ukrainienne (reportage d'Olena Harmash, édition de Louise Heavens et Elaine Hardcastle).