L'exécutif européen doit présenter vendredi un corridor de prix du gaz

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne proposera vendredi aux 27 États membres de l'Union européenne (UE) un "mécanisme de correction" pour le gaz, sous la forme d'un corridor conçu pour freiner les flambées de prix, mais pas le plafonnement ferme demandé par de nombreux pays membres, selon des sources.

Une lutte interne a agité l'UE autour de la question du plafonnement des prix du gaz, une douzaine de pays membres réclamant différentes versions d'une telle intervention sur le marché pour réduire les prix, dans un contexte de pénurie énergétique aiguë entraînant une inflation record.

L'Allemagne, les Pays-Bas et la Commission européenne affirment qu'un plafonnement risquerait de décourager les fournisseurs et de réduire les incitations à diminuer la consommation de gaz.

Selon un diplomate européen au fait des discussions, la Commission a indiqué aux pays de l'UE qu'un plafonnement "complet et dur" du TTF, le principal marché à terme du gaz naturel en Europe utilisé comme prix de référence, ne parviendrait pas à faire baisser les prix de manière structurelle et entraînerait des risques juridiques et d'approvisionnement.

"Les risques l'emportent sur les avantages", a déclaré le diplomate.

La Commission exposera les grandes lignes de sa réflexion sur un "mécanisme de correction du marché" à la place du plafonnement, qui équivaudrait à "un corridor de prix" sur le TTF, lors d'une réunion à huis clos avec les 27 envoyés nationaux auprès de l'UE, a dit un responsable européen.

"On ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en fixant un prix fixe inférieur à celui du marché, car nous sommes dans une situation de concurrence mondiale pour le GNL (gaz naturel liquéfié)", a déclaré le responsable.

"Vous créez un corridor pour ce que les prix seraient, en espérant réduire la volatilité", a ajouté la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.

(Reportage Gabriela Baczynska, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)