Les dirigeants de l'industrie australienne du gaz naturel recherchent des mesures supplémentaires pour restaurer un environnement d'investissement qu'ils disent avoir été endommagé par une série d'interventions de l'État visant à stimuler l'offre nationale et à freiner la flambée des prix de l'énergie.

Alors que la plupart des dirigeants présents à la conférence des producteurs d'énergie australiens à Perth étaient largement favorables à la stratégie Australia Future Gas dévoilée par le gouvernement ce mois-ci, ils ont appelé à une action immédiate et à des améliorations de la politique afin d'éviter de nouvelles pénuries d'approvisionnement en gaz.

"Si vous regardez certains des changements politiques qui ont eu lieu ces dernières années, il y a des choses qui, à bien des égards, érodent la compétitivité de l'Australie", a déclaré Meg ONeill, présidente-directrice générale et directrice générale de Woodside Energy.

L'année dernière, Woodside a été confrontée à un conflit prolongé avec les travailleurs au sujet des salaires et des conditions de travail. Bien que des grèves de grande ampleur aient été évitées, le caractère public de l'impasse a fait monter en flèche les prix mondiaux du gaz et a soulevé des questions sur la fiabilité du pays, deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) l'année dernière, en tant que fournisseur régulier de combustible.

"L'environnement du travail est très difficile et le devient de plus en plus", a déclaré M. ONeill lors de la conférence.

Cecile Wake, directrice nationale de Shell Australie, a déclaré que la stratégie Future Gas "parle beaucoup" de la nécessité d'éviter les pénuries de gaz, mais que l'industrie ne "voit pas de politiques tangibles qui favorisent le développement de nouvelles sources d'approvisionnement".

"Nous avons [...] des politiques de longue date qui ne sont plus vraiment adaptées, et ce dont nous avons besoin, c'est de les réformer pour que tout le monde aille dans la même direction", a déclaré Mme Wake à Reuters en marge de la conférence.

La stratégie "Future Gas" a été élaborée après que le gouvernement a été critiqué pour sa série de mesures à court terme visant à stimuler l'approvisionnement en gaz domestique et à réduire la flambée des prix de l'énergie, telles que le plafonnement des prix et la limitation des exportations des trois projets de la côte est du pays.

Saul Kavonic, analyste énergétique chez MST Marquee, a déclaré que l'industrie était heureuse de voir le gouvernement reconnaître l'importance du gaz, mais qu'elle attendait de voir si les actes suivraient les paroles.

"La réputation de l'Australie en matière d'investissement pour les entreprises gazières et les partenaires commerciaux a beaucoup souffert. Un document est un premier pas, mais il ne résout pas le problème", a déclaré M. Kavonic.

Selon M. Wake, Shell recherche des lieux d'investissement en fonction d'un avantage concurrentiel durable, d'une forte demande de la part des clients et d'un soutien stable de la politique fiscale et gouvernementale.

"Historiquement, l'Australie pouvait cocher ces trois cases sans équivoque. Ces deux dernières années, la troisième case a été plus difficile à cocher", a-t-elle déclaré. (Rédaction : Sudarshan Varadhan ; Édition : Kirsten Donovan)