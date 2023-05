Le marché européen des dérivés du gaz naturel, d'une valeur de 4 500 milliards de dollars, est devenu moins transparent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et est confronté à des risques en raison d'un petit nombre d'acteurs du marché et d'une faible liquidité, a déclaré vendredi l'organisme de surveillance des valeurs mobilières de l'Union européenne.

L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a déclaré que les prix du gaz ont grimpé dans un contexte de forte volatilité et de détérioration significative de la liquidité à la suite de l'invasion.

L'Europe s'est sevrée du gaz naturel russe et s'est tournée vers d'autres fournisseurs.

"Le marché est caractérisé par un degré élevé de concentration des acteurs du marché actifs dans les activités de compensation et de négociation, et certaines entreprises du secteur de l'énergie détiennent des positions relativement importantes sur les produits dérivés", a déclaré l'ESMA dans une étude.

Le chiffre d'affaires annuel sur les marchés à terme de l'UE a atteint 4,1 billions d'euros (4,5 billions de dollars) en 2022, avec des positions ouvertes parmi les contreparties de l'UE totalisant environ 500 milliards d'euros à la fin de 2022.

"La migration récente d'une partie de l'activité des marchés boursiers vers les marchés de produits dérivés de gré à gré soulève des inquiétudes en raison d'une transparence plus limitée et d'exigences de marge et de garantie plus personnalisées dans ce segment de marché", a déclaré l'ESMA.

Le gaz naturel est confronté à des contraintes de stockage, ce qui rend les prix plus dépendants de facteurs extérieurs tels que les événements géopolitiques.

"Pour l'avenir, l'analyse des risques sur les marchés dérivés du gaz naturel nécessite un travail supplémentaire pour combler les lacunes et la fragmentation des données. Dans ce contexte, une coopération accrue entre les régulateurs de l'énergie et des marchés financiers est justifiée."

(1 $ = 0,9084 euros)