L'administration nationale de l'énergie de la Chine a adopté mercredi le projet de proposition de politique de septembre dernier visant à améliorer l'efficacité du secteur du gaz naturel et à garantir la sécurité de l'approvisionnement.

La politique est également conçue pour aider le plus grand consommateur d'énergie au monde à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2060 et à éviter les chocs de prix tels que la flambée de l'année dernière résultant de la guerre en Ukraine.

Les révisions apportées à la politique précédente, adoptée en 2012, sont conformes aux changements intervenus dans l'utilisation du gaz naturel, a déclaré un responsable de l'AEN lors d'une séance de questions-réponses avec les représentants des médias, citant comme exemple la demande de chauffage à partir d'énergies propres.

La nouvelle politique a maintenu les ménages, les consommateurs industriels et les hôpitaux et écoles comme utilisateurs prioritaires de gaz naturel, ce qui permet aux autorités locales et aux organismes apparentés de fournir des aides fiscales et financières, entre autres avantages.

La fabrication de méthanol et d'autres produits pétrochimiques à partir du gaz sera limitée dans le cadre de la nouvelle politique.

Les règles, qui s'appliquent à la fois au gaz naturel produit dans le pays et au gaz naturel importé, entreront en vigueur le 1er août.