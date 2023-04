La FEMA poursuivie en justice pour l'absence d'énergies renouvelables dans la reconstruction du réseau électrique de Porto Rico

Le Center for Biological Diversity et neuf groupes communautaires portoricains affirment que la FEMA rend Porto Rico moins résistant aux tempêtes et plus susceptible de subir des pannes d'électricité généralisées en restaurant ses anciens systèmes alimentés par des combustibles fossiles sans évaluer les impacts potentiels sur l'environnement.

Dans un communiqué de presse, l'alliance des groupes de défense a déclaré que l'action en justice "conteste le fait que la FEMA n'ait pas pris en compte l'énergie solaire sur les toits, le stockage et d'autres formes d'énergie renouvelable distribuée pour les projets destinés à fournir de l'électricité aux communautés menacées par le réseau de Porto Rico, dévasté par les ouragans".

Le groupe affirme que "la FEMA a violé la loi fédérale en ne prenant pas en compte les dommages environnementaux liés à la reconstruction et à la relocalisation des infrastructures polluantes à base de combustibles fossiles de Porto Rico, y compris la mise en péril de l'air et de l'eau propres, ainsi que des espèces menacées".

La FEMA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

L'action en justice a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis dans le district de Columbia et désigne également le ministère de la sécurité intérieure (DHS) comme défendeur.

L'année dernière, l'administration Biden a accordé des dérogations aux règles américaines en matière de transport maritime pour permettre à Porto Rico de recevoir d'urgence des livraisons de gazole et de gaz naturel liquéfié après une panne d'électricité totale consécutive à l'ouragan Fiona.

Cette tempête est survenue cinq ans après que le territoire américain a été dévasté par l'ouragan Maria, qui a déclenché la pire panne d'électricité de l'histoire des États-Unis.

Dans une lettre datant de l'année dernière, la procureure générale de New York, Letitia James, a exhorté les autorités à enquêter sur la situation énergétique à Porto Rico et sur le fournisseur d'énergie LUMA Energy, notant que malgré les milliards de dollars dépensés pour reconstruire le réseau de l'île, les résidents continuent d'endurer des pannes fréquentes et des tarifs d'électricité élevés.

"Il s'agit d'une question de vie ou de mort, en temps utile", a déclaré le mois dernier à Reuters Jennifer Graholm, secrétaire américaine à l'énergie et interlocutrice du président Joe Biden pour la remise en état du réseau électrique de l'île.