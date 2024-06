L'entreprise publique nigériane NNPC a signé un accord avec Golar LNG pour déployer un navire flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) au large de la côte du delta du Niger, riche en pétrole, a déclaré la NNPC mardi.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, détient les plus grandes réserves de gaz du continent, soit plus de 200 millions de milliards de pieds cubes, et est à la recherche d'investissements pour augmenter sa production.

Le porte-parole de la NNPC, Olufemi Soneye, a déclaré que l'accord de développement de projet (PDA) utilisera environ 500 millions de pieds cubes standard de gaz par jour, produisant du GNL, du propane et des condensats.

"L'accord vise à monétiser les vastes réserves de gaz prouvées dans les eaux peu profondes au large du Nigeria", a déclaré M. Soneye dans un communiqué.

M. Soneye a indiqué que la NNPC et Golar LNG ont convenu de prendre une décision finale d'investissement (FID) sur le projet avant la fin de l'année, la production devant commencer en 2027.

Cet accord est le deuxième accord de GNL flottant que la NNPC a signé avec des partenaires au cours de l'année écoulée et fait suite à deux autres accords de GNL avec des investisseurs en vue d'accroître ses approvisionnements nationaux et ses exportations.

Le Nigeria, qui brûle encore le gaz excédentaire produit en raison d'une infrastructure de traitement inadéquate, a lancé un programme national d'expansion du gaz en 2020 pour mettre fin au brûlage en augmentant l'utilisation locale du gaz.