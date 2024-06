La chaleur étouffante et les mesures prises par les pouvoirs publics alimentent une forte augmentation de la consommation d'électricité au gaz en Inde, et les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) devraient augmenter considérablement au cours des deux prochaines années, selon des responsables du secteur et des experts.

La production d'électricité au gaz a doublé en avril et en mai pour atteindre 8,9 milliards de kilowattheures (kWh) par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données de Grid India, réduisant la part de l'électricité produite à partir de charbon pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19.

Plus de 75 % de l'électricité produite en Inde provenait du charbon en 2023, alors que les centrales au gaz ne représentaient qu'environ 2 % ces dernières années, en grande partie à cause du coût élevé du gaz par rapport au charbon.

En mai, la part du charbon est tombée à 74 %, contre 75,2 % au cours du même mois de l'année dernière, tandis que la part du gaz a presque doublé, passant de 1,6 % à 3,1 %.

Une clause d'urgence invoquée pour forcer le fonctionnement de centrales électriques au gaz inactives afin d'éviter les coupures d'électricité pendant les 43 jours d'élections fédérales qui se sont terminées la semaine dernière a également stimulé l'utilisation du gaz, ont déclaré les responsables de l'industrie, car les coupures d'électricité ont toujours été un enjeu électoral majeur.

"La croissance actuelle de la demande d'électricité en Inde suggère que le besoin croissant d'une plus grande disponibilité (du gaz naturel) et d'une plus grande flexibilité restera une constante dans les années à venir", a déclaré Joachim Moxon, analyste GNL chez ICIS.

AUGMENTATION DES IMPORTATIONS DE GNL

La production indienne d'électricité à partir de gaz devrait augmenter de 10,5 % au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2025, après une croissance de 35 % l'année précédente.

Pour répondre à cette demande, les importations de GNL par l'acheteur sensible aux prix ont augmenté en mai pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis octobre 2020, selon les données des sociétés d'analyse LSEG et Kpler, bien que les prix mondiaux aient été multipliés par cinq par rapport aux niveaux les plus bas atteints en 2020 en raison de la pandémie.

La demande de GNL en Inde, quatrième importateur mondial de ce combustible, devrait augmenter de 19 % en 2024, les importations devant atteindre plus de 28 millions de tonnes métriques en 2025, contre 22,1 millions de tonnes en 2023, selon ICIS.

"Les importations indiennes de GNL continueront d'être tirées vers le haut par le secteur de l'électricité au moins au cours des deux prochaines années", a déclaré Victor Vanya, directeur de la société indienne d'analyse de l'énergie EMA Solutions.

Les responsables de l'industrie et les analystes ont fait valoir que l'allocation d'une plus grande quantité de gaz produit dans le pays pourrait permettre aux centrales au gaz de mieux concurrencer le charbon, mais la majeure partie du gaz local a été allouée à d'autres secteurs au cours des dernières années.

"La production insuffisante de gaz local est de plus en plus utilisée pour alimenter le réseau de gaz de ville et les entreprises d'engrais, et les producteurs d'électricité devront importer", a déclaré un cadre supérieur d'une grande bourse de gaz indienne, qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Bien que moins chers, le solaire et l'éolien sont plus difficiles à contrôler et à prévoir que le gaz, tandis que le charbon et l'énergie nucléaire ne peuvent pas être augmentés ou réduits aussi rapidement en réponse à des poussées ou à des baisses soudaines de la demande.

La flexibilité du gaz et une réglementation fédérale de 2022 qui a fourni un cadre politique pour l'exploitation de centrales électriques au gaz plus coûteuses ont contribué à stimuler l'utilisation de ce combustible, ont déclaré des représentants de l'industrie et des experts.

"Tant que l'Inde ne disposera pas de solutions optimales de stockage en batterie à grande échelle, les besoins de pointe, tels que l'augmentation et la diminution rapides de la production, seront satisfaits par des sources thermiques, notamment le gaz naturel", a déclaré Sadek Wahba, associé directeur de la société de capital-investissement I Squared Capital, basée à Miami, qui a investi des milliards de dollars dans le gaz naturel et les sources d'énergie renouvelables en Inde.