L'entreprise privée d'électricité chinoise GCL Holdings est en train de reconstruire une activité de gaz naturel après avoir cédé des centaines d'installations solaires pour mettre en place une capacité d'importation de gaz et une opération de négoce, ont déclaré à Reuters des cadres de l'entreprise.

En cas de succès, GCL rejoindrait les acteurs de niveau 2 du gaz naturel liquéfié (GNL) en Chine, tels que les sociétés de gaz de ville ENN et Beijing Gas Group, qui visent à augmenter les importations de ce combustible super réfrigéré aux côtés des majors de l'État pour répondre à la demande croissante du premier consommateur d'énergie au monde.

Le retour de la GCL au gaz après plusieurs années intervient alors que les prix mondiaux au comptant du GNL sont tombés à leur niveau le plus bas depuis près de trois ans en raison de l'augmentation de l'offre, et que la demande devrait augmenter en Chine, qui a récupéré son titre de premier acheteur de GNL au monde l'année dernière.

L'unité du groupe cotée à Hong Kong, GCL New Energy Holdings, a embauché le mois dernier Xiong Xin, ancien vice-président d'ENN Natural Gas, en tant que responsable du négoce de gaz pour diriger une équipe basée à Pékin qui comptera une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année, ont déclaré à Reuters des cadres de l'entreprise.

Xiong, qui a commencé sa carrière dans le GNL à la CNOOC, dirigera également une nouvelle branche de négoce de gaz à Singapour qui comptera environ cinq personnes dans les mois à venir, a déclaré Xu Huilin, président exécutif de GCL New Energy.

Les détails de la relance de GCL dans le secteur du gaz n'ont pas été rapportés précédemment.

Autrefois le plus grand producteur privé d'énergie solaire de Chine, GCL s'est lancé dans le secteur du gaz il y a une dizaine d'années et a obtenu des droits d'exploration d'hydrocarbures en Éthiopie. En 2018, elle prévoyait d'investir des milliards de dollars dans la construction de cinq terminaux de réception de GNL le long de la côte chinoise.

Mais l'endettement important de son unité de production d'énergie solaire, qui a souffert de la surcapacité de l'ensemble du secteur et de l'élimination progressive des subventions par Pékin, a entravé ses ambitions en matière de gaz, a déclaré M. Xu.

La Chine, qui est le plus grand opérateur et fabricant d'énergie solaire au monde, est confrontée à une surcapacité massive qui a fait chuter les prix mondiaux des matériaux et équipements solaires et suscité des craintes de dumping au niveau international.

GCL a vendu l'ensemble de ses 220 centrales solaires totalisant 7,15 gigawatts, principalement aux services publics, ce qui lui a permis de récolter environ 23,5 milliards de yuans (3,25 milliards de dollars) d'ici la fin de l'année 2023, a déclaré un responsable des médias de l'entreprise.

Le groupe assure toujours la gestion et la maintenance des fermes solaires et possède une activité rentable de fabrication de silicium, a déclaré M. Xu.

"La scission des actifs solaires lourds en aval a permis la réorientation stratégique du groupe vers les activités gazières", a déclaré M. Xu, précédemment vice-président de la société publique Sinochem Oil, qui a rejoint GCL en juin dernier.

TERMINAUX MÉTHANIERS, CENTRALES AU GAZ

Cette réorientation comprend la construction de deux terminaux de réception, la commercialisation et le commerce international du gaz, ainsi que la production et l'exportation de gaz à partir de l'Éthiopie, a indiqué M. Xu.

GCL construit un terminal d'importation, dont le coût est estimé à 5 milliards de yuans, à Rudong, dans la province de Jiangsu, qui peut traiter 3 millions de tonnes métriques de GNL par an. Le projet, détenu à 51 % par GCL et à 49 % par l'entreprise pétrolière et gazière indépendante Pacific Energy, devrait démarrer fin 2025, ont déclaré Xu et Xiong.

Pacific Energy n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le projet.

Un terminal de taille similaire prévu à Maoming, dans la province de Guangdong, dans lequel GCL détiendra probablement une participation de 43 %, est en attente de l'approbation de l'État, ont-ils ajouté.

GCL détient des participations dans 10 centrales électriques alimentées au gaz dans les provinces de Guangdong et de Jiangsu, ce qui lui confère une demande de gaz de plus de 2 milliards de mètres cubes pour ses activités commerciales. Elle a également l'intention de vendre du gaz à des clients tiers, tels que des sociétés de gaz de ville et des fabricants de céramique, a déclaré M. Xu.

GCL envisage de reprendre ses activités dans la région éthiopienne d'Ogaden, riche en gaz, où elle a interrompu ses investissements vers 2018 après avoir foré 40 puits, ont indiqué des responsables de l'entreprise.

L'une des propositions est de construire une installation de liquéfaction de 600 000 tonnes par an dans cette région, ont déclaré les responsables, en vue de commercialiser le carburant expédié dans des réservoirs ISO vers l'Asie du Sud ou l'Europe.

"L'idée est de développer les ressources en gaz étape par étape, en intégrant éventuellement des partenaires stratégiques à l'avenir pour en faire un projet d'exportation de GNL de grande envergure", a déclaré M. Xu.

(1 $ = 7,2279 yuans chinois renminbi) (Reportage de Chen Aizhu ; Rédaction de Sonali Paul)