La consommation d'électricité aux États-Unis atteindra des niveaux record en 2024 et 2025, a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans son rapport Short Term Energy Outlook (STEO) publié mardi.

L'EIA prévoit que la demande d'électricité atteindra 4 096 milliards de kilowattheures (kWh) en 2024 et 4 125 milliards de kWh en 2025.

Ces chiffres sont à comparer aux 4 000 milliards de kWh en 2023 et au record de 4 067 milliards de kWh en 2022.

Étant donné que les ménages et les entreprises utilisent davantage d'électricité que de combustibles fossiles pour le chauffage et le transport, l'EIA prévoit que les ventes d'électricité en 2024 atteindront 1 506 milliards de kWh pour les consommateurs résidentiels, 1 389 milliards de kWh pour les clients commerciaux et 1 047 milliards de kWh pour les clients industriels.

Ces chiffres sont à comparer aux records historiques de 1 509 milliards de kWh pour les consommateurs résidentiels en 2022, de 1 391 milliards de kWh en 2022 pour les clients commerciaux et de 1 064 milliards de kWh en 2000 pour les clients industriels.

Selon l'EIA, la part du gaz naturel dans la production d'électricité se maintiendra à 42 % en 2024, comme en 2023, avant de redescendre à 41 % en 2025. La part du charbon passera de 17 % en 2023 à 15 % en 2024 et à 14 % en 2025, en raison de l'augmentation de la production d'origine renouvelable.

Le pourcentage de production renouvelable passera de 21 % en 2023 à 24 % en 2024 et 25 % en 2025, tandis que la part de l'énergie nucléaire se maintiendra à 19 % en 2023, 2024 et 2025.

L'utilisation du charbon pour produire de l'électricité a diminué au profit du gaz, en partie parce que le gaz produit moins de dioxyde de carbone et d'autres émissions et que son coût comparatif par rapport au charbon a baissé.

L'EIA prévoit que le gaz sera moins cher par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) que le charbon en 2024 pour la première fois, selon les données fédérales sur l'énergie qui remontent à 2001.

En 2024, les prix du gaz au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane ne seront en moyenne que de 2,15 dollars par mmBtu, contre 2,45 dollars pour le charbon, selon l'EIA. En 2023, les moyennes étaient de 2,54 dollars pour le gaz et de 2,52 dollars pour le charbon.

Au cours des cinq années précédentes (2018-2022), le gaz était beaucoup plus cher, avec une moyenne de 3,62 $ par mmBtu contre seulement 2,07 $ pour le charbon.

L'EIA prévoit qu'en 2024, les ventes de gaz atteindront 12,57 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) pour les consommateurs résidentiels, 9,34 bcfd pour les clients commerciaux et 35,88 bcfd pour la production d'électricité, mais qu'elles diminueront à 23,22 bcfd pour les clients industriels.

Ces chiffres sont à comparer aux records historiques de 14,32 bcfd en 1996 pour les consommateurs résidentiels, 9,63 bcfd en 2018 pour les clients commerciaux, 23,80 bcfd en 1973 pour les clients industriels et 35,43 bcfd en 2023 pour la production d'électricité.