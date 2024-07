La production pétrolière américaine continue d'augmenter alors que la production de gaz commence à baisser, les divergences entre les deux secteurs reflétant l'effondrement beaucoup plus marqué des prix du gaz et des activités de forage depuis le milieu de l'année 2022.

La production de brut et de condensats des 48 États inférieurs, à l'exclusion des eaux fédérales du golfe du Mexique, a augmenté pour atteindre 10,99 millions de barils par jour (b/j) en avril, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

La production a atteint le troisième rythme le plus rapide jamais enregistré et n'a que très peu ralenti par rapport aux pics atteints en novembre et décembre 2023.

Après ajustement pour tenir compte de l'inflation, les prix à terme du brut américain sur le premier mois ont reculé par rapport à la moyenne mensuelle de 124 dollars le baril (82e percentile pour tous les mois depuis 2000) en juin 2022.

Mais ils étaient encore à 73 dollars le baril (42e percentile) en décembre 2023 et sont remontés à 79 dollars (49e percentile) en juin 2024.

La baisse relativement modérée des prix a entraîné une diminution du nombre d'appareils de forage pétrolier de seulement 22 % depuis la fin de 2022.

La production a continué d'augmenter, bien que plus lentement. La production du Lower 48 a augmenté de 0,5 million de b/j (4,8 %) en avril 2024 par rapport à l'année précédente, avec une croissance en baisse par rapport à 0,9 million de b/j (9,5 %) en avril 2023.

Il n'y a pas de signal fort en faveur d'une augmentation ou d'une réduction de la production, étant donné que les prix actuels sont proches de la moyenne à long terme en termes réels.

La croissance de la production est principalement due à l'amélioration de l'efficacité, la consolidation de l'industrie permettant de rationaliser les sites de forage et de forer des puits avec des sections horizontales plus longues pour drainer le pétrole de zones plus étendues.

Graphique : Production de pétrole et de gaz aux États-Unis

Contrairement au pétrole, l'effondrement des prix du gaz, des forages et de la production a été beaucoup plus brutal, les prix réels tombant à leur niveau le plus bas depuis plusieurs décennies, ce qui a entraîné un ajustement brutal.

La production de gaz sec a ralenti à 101,7 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) en avril 2024, contre 102,7 bcf/d en avril 2023, soit le rythme le plus lent depuis 16 mois.

Sans équivalent de l'OPEP+ pour anticiper une baisse des prix en coordonnant une réduction de la production, les prix se sont encore effondrés depuis 2022.

Les prix à terme corrigés de l'inflation ont plongé d'une moyenne de plus de 9 dollars par million d'unités thermiques britanniques en août 2022 (85e percentile) à un niveau record de seulement 1,76 dollar en février 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le gaz a chuté de près de 40 % depuis septembre 2022, soit deux fois plus que pour le pétrole, selon l'enquête hebdomadaire préparée par la société de services sur le terrain Baker Hughes.

La baisse de la production devrait progressivement rééquilibrer le marché et éliminer les stocks excédentaires hérités de l'hiver doux de 2023/24. Mais ce rééquilibrage prend un peu plus de temps que ne le prévoyaient de nombreux opérateurs au début de l'année.

Le 21 juin, les stocks de travail étaient encore les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés pour cette période de l'année et dépassaient de 568 milliards de pieds cubes (+22 % ou +1,44 écart-type) la moyenne saisonnière des dix années précédentes.

Les stocks sont restés élevés malgré une vague de chaleur dans le centre et l'est des États-Unis en juin, qui a fait grimper la consommation d'électricité sur l'Interconnexion Est à un niveau saisonnier record à un moment donné.

Mais l'augmentation de la demande de climatiseurs et de la production d'électricité à partir de gaz n'a eu jusqu'à présent qu'un impact limité sur les stocks excédentaires, ce qui signifie que le forage et la production de gaz devront rester plus longtemps à un niveau plus bas.

Il en résulte une nouvelle pression à la baisse sur les prix, les prix du premier mois étant retombés récemment à environ 2,50 dollars, alors qu'ils dépassaient largement les 3 dollars à la mi-juin.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Montage par Jan Harvey)