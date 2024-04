La quantité de gaz naturel américain liquéfié pour l'exportation a considérablement diminué mardi, en raison d'une baisse de la demande de l'usine Corpus Christi de Cheniere Energy au Texas et de son site de Sabine Pass en Louisiane, selon les données de la société financière LSEG.

Cheniere est le premier producteur américain et le deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que le premier acheteur de gaz naturel américain.

À l'usine de Cheniere à Corpus Christi, la demande de gaz a diminué mardi de près d'un milliard de pieds cubes, passant de 5 milliards de pieds cubes à 3,95 milliards de pieds cubes, et à 1,6 milliard de pieds cubes à l'usine de Sabine Pass, contre 2,2 milliards de pieds cubes habituellement.

Cheniere n'a pas souhaité faire de commentaire.

La baisse de la demande fait suite à la stagnation des exportations américaines de GNL en mars, en raison des travaux de réparation en cours dans la deuxième plus grande installation de GNL du pays, Freeport LNG.

Sauf en cas d'urgence ou de maintenance planifiée, tous les producteurs américains de GNL sont incités à maximiser leur production, car la différence de prix entre le prix d'échange américain Henry Hub et les prix de référence néerlandais TTF et japonais-coréen JKM fait qu'il est lucratif d'exporter autant de GNL américain que possible, a déclaré Ira Joseph, chercheur principal au Center for Energy Policy de l'université de Columbia.

"Du point de vue des prix, le TTF et le JKM sont bien supérieurs à 8 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) et le Henry Hub est toujours inférieur à 2 dollars, donc même si je n'ai pas bien regardé la courbe à terme, je suppose qu'elle est toujours en faveur d'une maximisation des exportations", a déclaré M. Joseph à l'agence Reuters.

Il s'attend à ce que l'Europe reste le principal marché pour le gaz américain, même si une partie du gaz doit être stockée en raison de la baisse de la demande à la fin de l'hiver dans l'hémisphère nord.

Les analystes ne s'attendent pas à ce que le gaz d'alimentation du GNL américain revienne à des niveaux record avant que les trains de liquéfaction en cours de maintenance à l'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas ne soient remis en service.

Sur une base journalière, le gaz d'alimentation du GNL est tombé mardi à 11,3 milliards de pieds cubes par jour, son plus bas niveau en 10 semaines.

Les flux de gaz vers les sept grandes usines américaines d'exportation de GNL sont tombés à une moyenne de 11,9 bcfd jusqu'à présent en avril, en baisse par rapport aux 13,1 bcfd du mois de mars. Ce chiffre est à comparer au record mensuel de 14,7 milliards de pieds cubes en décembre. (Reportage de Curtis Williams à Houston et de Scott DiSavino à New York ; édition de Costas Pitas et David Gregorio)