Le confort qui a caractérisé les marchés du gaz naturel en Asie et en Europe au cours des derniers mois s'est révélé n'être qu'une illusion avec la menace de grève dans trois grandes usines de gaz naturel liquéfié (GNL) australiennes.

En un clin d'œil, un marché qui semblait bien approvisionné et détendu s'est transformé en une épave volage, les prix bondissant à la seule possibilité d'un mouvement social non spécifié dans les usines de GNL exploitées par Woodside Energy et Chevron dans l'État d'Australie-Occidentale.

Le prix au comptant du GNL destiné à l'Asie du Nord (LNG-AS) a atteint 11,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 août, soit le prix le plus élevé depuis un mois et une augmentation de 5,5 % par rapport à la semaine précédente (10,90 dollars).

Mais l'impact de la menace de grève sur les champs de gaz qui alimentent l'usine de GNL de North West Shelf exploitée par Woodside, la plus grande d'Australie, et sur les opérations Gorgon et Wheatstone de Chevron a été plus vivement ressenti en Europe.

Les prix de référence du gaz naturel néerlandais ont bondi de 28,3 % entre la clôture du 8 août et la fin de la journée du 10 août, les informations sur l'imminence de la grève ayant effrayé le marché.

Le contrat du premier mois s'est terminé à 39,85 euros par mégawattheure (MWh) le 10 août, ce qui équivaut à environ 12,82 mmBtu et représente un sommet de deux mois.

Le prix a baissé pour terminer à 35,99 euros par MWh le 11 août, les craintes concernant l'imminence d'une grève dans les usines australiennes, qui représentent ensemble environ 10 % de l'offre mondiale de GNL, s'étant apaisées.

Woodside et Chevron sont en pourparlers avec les syndicats des installations de GNL, et on ne sait pas encore quelle forme prendrait un éventuel mouvement de grève, à supposer qu'aucun accord ne soit trouvé. Il pourrait s'agir d'actions mineures, telles que des arrêts de travail limités, ou d'une grève totale.

Mais même le soupçon d'une menace sur les approvisionnements a suffi à effrayer les marchés, rappelant que les nerfs peuvent facilement être ébranlés à la suite de la flambée des prix du GNL de l'année dernière, lorsque les flux de gaz des gazoducs russes vers l'Europe ont été réduits à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

La majeure partie du GNL produit par les trois usines est destinée au Japon et à la Corée du Sud, mais une panne totale aurait de graves conséquences, car les services publics de ces deux pays seraient obligés de se démener pour trouver des approvisionnements ponctuels ailleurs.

Le Japon est le premier importateur mondial de ce combustible super réfrigéré, et la Corée du Sud occupe la troisième place derrière la Chine.

L'Australie est en concurrence avec le Qatar et les États-Unis en tant que premier fournisseur de GNL, bien que les plans d'expansion de ces deux derniers pays leur permettront de dépasser l'Australie dans les années à venir.

LES IMPORTATIONS DE L'ASIE AUGMENTENT

La menace de grève dans les usines australiennes survient alors que la demande asiatique de GNL commence à augmenter, comme c'est généralement le cas avant le pic saisonnier de l'hiver septentrional.

Les importations asiatiques ont atteint 21,59 millions de tonnes métriques en juillet, contre 21,29 millions en juin, soit le niveau le plus élevé depuis février, selon les données compilées par les analystes de matières premières Kpler.

Les arrivées du mois d'août devraient encore augmenter, Kpler évaluant les importations asiatiques à 21,90 millions de tonnes métriques jusqu'à présent, un chiffre qui pourrait être revu à la hausse au fur et à mesure que d'autres cargaisons sont suivies.

En revanche, les importations européennes de GNL ont eu tendance à diminuer, car les stocks de gaz naturel du continent sont restés élevés et la demande est structurellement plus faible, les pays s'efforçant de réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

En juillet, les importations européennes ont été évaluées à 8,77 millions de tonnes métriques, soit le niveau le plus bas depuis le mois d'août de l'année dernière, lorsque les arrivées s'élevaient également à 8,77 millions.

Les importations du mois d'août sont estimées à 7,65 millions de tonnes métriques, ce qui les place en bonne voie pour être les plus faibles depuis novembre 2021, selon les données de Kpler.

Dans l'ensemble, il semble que la demande de GNL connaisse une hausse saisonnière en Asie combinée à une détente en Europe, alors que la crise énergétique déclenchée par l'attaque russe contre l'Ukraine s'estompe.

Toutefois, comme le montre l'évolution des prix la semaine dernière, le marché du GNL reste vulnérable à la moindre suggestion de choc de l'offre. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.