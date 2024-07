La production américaine de gaz naturel diminuera en 2024, tandis que la demande atteindra un niveau record, a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans ses Perspectives énergétiques à court terme (STEO) mardi.

L'EIA prévoit que la production de gaz sec passera du niveau record de 103,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2023 à 103,5 bcfd en 2024, car plusieurs producteurs réduisent leurs activités de forage après que les prix du gaz ont chuté à des niveaux inférieurs de 3 ans et demi en février et mars.

En 2025, l'EIA prévoit que la production atteindra 105,2 milliards de pieds cubes par jour.

L'agence a également prévu que la consommation nationale de gaz passerait d'un niveau record de 89,1 bcfd en 2023 à 89,4 bcfd en 2024 avant de redescendre à 89,2 bcfd en 2025.

Si les projections sont correctes, c'est en 2024 que la production diminuera pour la première fois depuis 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de combustible. Ce serait également la première fois que la demande augmenterait pendant quatre années consécutives depuis 2016.

Les dernières projections pour 2024 sont plus élevées que les prévisions de l'EIA de juin (102,1 milliards de pieds cubes par jour) pour l'offre et inchangées par rapport aux prévisions de juin (89,4 milliards de pieds cubes par jour) pour la consommation.

Dans les Appalaches, le plus grand bassin de gaz de schiste des États-Unis, qui s'étend de la Pennsylvanie à la Virginie-Occidentale en passant par l'Ohio, la production devrait passer de 34,7 en juillet à 34,8 milliards de pieds cubes par jour en août. La production des Appalaches a atteint des records mensuels de 37,1 milliards de pieds cubes en novembre et décembre 2023.

L'agence prévoit que les exportations américaines moyennes de gaz naturel liquéfié (GNL) atteindront 12,2 bcfd en 2024 et 14,3 bcfd en 2025, en hausse par rapport au record de 11,9 bcfd en 2023.

Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions d'exportation de GNL de l'EIA en juin, qui étaient de 12,1 milliards de pieds cubes par jour.

L'agence prévoit que la production américaine de charbon passera de 577,5 millions de tonnes courtes en 2023 à 509,7 millions de tonnes en 2024, soit le niveau le plus bas depuis 1964, et à 489,5 millions de tonnes en 2025, soit le niveau le plus bas depuis 1963, car le gaz et les sources d'énergie renouvelables remplacent les centrales au charbon.

L'EIA prévoit que les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des combustibles fossiles passeront de 4,793 milliards de tonnes métriques en 2023 à 4,819 milliards de tonnes métriques en 2024 en raison de l'augmentation de l'utilisation de tous les combustibles fossiles, et à 4,825 milliards de tonnes métriques en 2025 en raison de l'augmentation de l'utilisation du pétrole.

Cela signifie que les émissions de carbone étaient en passe d'augmenter quatre années sur cinq jusqu'en 2025, après être tombées à 4,584 milliards de tonnes métriques en 2020, le niveau le plus bas depuis 1983, lorsque la pandémie a épuisé la demande d'énergie.

Les émissions de carbone ont également diminué en 2023, les compagnies d'électricité ayant brûlé moins de charbon. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Nick Zieminski)