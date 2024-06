La société d'ingénierie chinoise Wison New Energies a décidé d'interrompre tous ses projets russes en cours et de cesser immédiatement et pour une durée indéterminée toute nouvelle activité en Russie, a indiqué la société dans un message publié sur LinkedIn.

Cette décision aura une incidence sur le projet Arctic LNG 2, sanctionné par la société russe Novatek, qui avait déclaré l'année dernière qu'elle prévoyait de construire une centrale électrique à turbine à gaz pour l'usine de gaz naturel liquéfié en utilisant des équipements de Wison et de Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd.

"Nous apprécions les bonnes relations que nous avons nouées avec nos partenaires russes par le passé et nous apprécions le travail que nous avons accompli ensemble", a déclaré Wison dans son message.

"Toutefois, compte tenu de l'avenir stratégique de l'entreprise, nous devons prendre cette décision difficile.

Wison n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Novatek est le plus grand producteur russe de GNL, et son usine Arctic LNG 2, située dans la péninsule de Gydan, devait devenir la plus grande usine de ce type en Russie, avec une production annuelle de 19,8 millions de tonnes de GNL et de 1,6 million de tonnes de condensat de gaz stable provenant de trois trains.

Les livraisons commerciales devaient commencer au premier trimestre de cette année, après le démarrage de la production du premier train d'Arctic LNG 2 en décembre.

Mais les plans ont été compliqués l'année dernière lorsque le projet a été inclus dans les sanctions occidentales liées au conflit russe en Ukraine, ce qui a incité les actionnaires étrangers à geler leur participation et Novatek à émettre un avis de force majeure. Novatek a également suspendu la production en raison des sanctions et d'une pénurie de méthaniers.

L'annonce de Wison intervient après la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin en mai, au cours de laquelle il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont promis une "nouvelle ère" de partenariat et ont proclamé leur opposition aux États-Unis sur un grand nombre de questions de sécurité.