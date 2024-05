La société de gestion des déchets WM étudie la possibilité de vendre son activité de gaz naturel renouvelable pour une valeur d'environ 3 milliards de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Houston travaille avec JPMorgan Chase & Co pour évaluer l'intérêt des acheteurs potentiels, qui pourraient inclure des sociétés énergétiques et des sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources, qui ont demandé l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

WM prévoit de céder les droits de développement des opérations de GNR sur 115 décharges qu'elle possède, ont indiqué les sources, ajoutant que l'entreprise resterait propriétaire des décharges. Le GNR est du méthane capturé à partir de déchets biologiques et converti en électricité ou en carburant.

Si les négociations aboutissent, il s'agira de l'une des plus importantes ventes d'actifs dans le secteur naissant du GNR aux États-Unis. La vente la plus importante a été le rachat d'Archaea Energy par BP en 2022 pour un montant de 4,1 milliards de dollars.

"Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour maximiser la valeur de nos activités dans le domaine des énergies renouvelables pour nos actionnaires, ce qui peut aller d'initiatives de croissance organique à des partenariats ou à une monétisation par le biais d'une vente", a déclaré WM dans un communiqué.

JPMorgan a refusé de commenter.

WM avait prévu d'investir environ 1,2 milliard de dollars entre 2022 et 2025 pour développer l'activité GNR. L'entreprise souhaite maintenant dépenser ce capital dans d'autres domaines, ont déclaré les sources.

La société avait prévu que l'unité RNG contribuerait à plus de 500 millions de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'ici 2026. Elle génère actuellement environ 150 millions de dollars d'EBITDA, selon les sources.

WM espère que l'évaluation de l'unité sera comparable, voire supérieure, au multiple de bénéfices auquel Morrow Renewables a vendu ses activités de GNR dans les décharges à Enbridge à la fin de 2023, ont ajouté les sources. Si cette évaluation est atteinte, WM obtiendra environ 3 milliards de dollars, selon les sources.

Les avantages environnementaux du GNR comprennent la réduction de l'utilisation du gaz naturel et la capture des émissions de réchauffement climatique qui s'échapperaient autrement dans l'atmosphère. Cependant, il est plus cher que le gaz naturel, qui connaît également une période de prix bas prolongés.

WM, dont les actions ont augmenté d'environ 25 % au cours de l'année écoulée, est l'une des plus grandes entreprises américaines de collecte d'ordures et de recyclage. Sa flotte comprend plus de 12 000 camions fonctionnant au gaz naturel comprimé et elle a récemment signé un partenariat de développement durable avec la Major League Baseball. (Reportage de David French et Isla Binnie à New York ; Rédaction d'Anirban Sen et Lisa Shumaker)