Le Japon, grand acheteur de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL), pourrait être indépendant sur le plan énergétique d'ici 2060 grâce à l'expansion de l'énergie solaire et éolienne et aux batteries de stockage, a déclaré Jarand Rystad, directeur général de la société de conseil Rystad Energy.

Le Japon importe la plupart de ses ressources énergétiques, le Moyen-Orient, l'Australie et les États-Unis étant ses principaux fournisseurs. La stratégie du gouvernement prévoit de réduire la part du GNL et du charbon dans la production d'électricité à moins de 40 % d'ici à 2030, contre plus de 60 % actuellement. Mais les analystes estiment que le Japon avance plus lentement qu'il ne le devrait.

"La mentalité japonaise est que nous devons importer de l'énergie parce que nous n'en avons pas nous-mêmes. Mais avec le développement des technologies d'énergie renouvelable, je pense que cette affirmation n'a plus lieu d'être", a déclaré M. Rystad à Reuters.

Selon M. Rystad, le Japon pourrait être autosuffisant en énergie s'il disposait de 45 % d'énergie solaire, de 30 % d'énergie éolienne produite par des parcs offshore, de 5 % d'énergie hydroélectrique, de 5 % de biomasse et d'e-carburant, l'énergie nucléaire fournissant les 15 % restants, d'ici à 2060.

"Tout ce dont le Japon a besoin, c'est de continuer à installer autant d'énergie solaire qu'il l'a fait au cours des années précédant 2020. Depuis 2014, vous avez installé entre 10 et 12 gigawatts sur le pic", a déclaré M. Rystad.

Le Japon a installé environ 4 GW de nouvelles capacités solaires l'année dernière, sa capacité solaire totale atteignant 87 GW, ce qui le place au troisième rang mondial derrière la Chine et les États-Unis.

M. Rystad a déclaré que le fait de combiner l'agriculture avec des panneaux solaires - qui fournissent également l'ombre que préfèrent certains types de cultures - ainsi que des toits solaires au-dessus des routes, entre autres solutions, pourrait contribuer à étendre l'utilisation de ce type d'énergie.

"La combinaison de l'éolien offshore et onshore, du solaire, de la géothermie et de la biomasse, avec un soutien solide des batteries et de l'hydroélectricité pompée, devrait permettre au Japon d'être autosuffisant en énergie d'ici 40 ans, voire d'ici 2060", a-t-il déclaré. (Reportage de Katya Golubkova. Rédaction de Gerry Doyle)