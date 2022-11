Le Royaume-Uni va présenter d'autres réformes énergétiques "très bientôt" : Hunt

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper en flèche les prix de gros du gaz naturel. La hausse des prix à l'approche de l'invasion avait déjà provoqué la faillite de nombreux petits fournisseurs d'énergie qui ne s'étaient pas préparés à de fortes augmentations de prix.

Les consommateurs ont dû faire face à des augmentations massives de leurs factures - en partie parce que la réglementation actuelle lie les prix de l'électricité des ménages au coût du gaz naturel, même lorsque l'électricité est produite à partir d'autres sources.

S'exprimant devant la commission du Trésor du parlement britannique, M. Hunt a déclaré qu'il compatissait avec les parlementaires qui n'étaient pas satisfaits de cette situation, et qui étaient également contrariés par les retards dans l'approbation de nouvelles productions d'électricité et de lignes électriques.

"La solution est d'aller plus vite sur le nucléaire et les énergies renouvelables pour encourager l'efficacité énergétique, mais aussi - et tout cela va être exposé par le ministre des affaires très bientôt - d'examiner les réformes fondamentales dont nous avons besoin sur le marché de l'énergie ... parce qu'il n'a pas fonctionné comme il le fallait", a déclaré Hunt.

Le ministère britannique des affaires a lancé une étude sur le marché britannique de l'électricité en juillet, qui n'a pas encore fait l'objet d'un rapport.

La semaine dernière, l'organisme de surveillance du budget britannique a estimé que le gouvernement dépenserait 43 milliards de livres (52 milliards de dollars) en subventions énergétiques pour les entreprises et les consommateurs au cours de cet exercice financier, et au moins 13 milliards de livres pour aider les ménages en 2023-24.

(1 $ = 0,8313 livre)