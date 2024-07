L'unité flottante de stockage et de regazéification du Summit LNG du Bangladesh devrait reprendre ses activités à la mi-juillet après avoir été endommagée par un cyclone, a déclaré jeudi un responsable de Petrobangla.

Le fonctionnaire a déclaré que l'unité devrait reprendre ses activités d'ici les 14 et 15 juillet. Elle a été touchée par le cyclone Remal qui a provoqué des coups de vent et de fortes pluies sur les côtes de l'Inde et du Bangladesh.

Summit LNG avait précédemment déclaré que le terminal flottant d'importation de gaz naturel liquéfié se rendrait à Singapour ou au Moyen-Orient pour y être réparé. Les données de suivi des navires fournies par LSEG montrent que le navire est actuellement amarré à Singapour.

L'entreprise publique Petrobangla est chargée d'importer du GNL pour le Bangladesh, qui dépend de ce combustible pour répondre à la demande d'électricité de sa population de plus de 170 millions d'habitants.

Petrobangla a annulé quatre cargaisons spot qui devaient être livrées entre la fin du mois de mai et la mi-juin environ à la suite de l'avarie survenue à l'unité, qui est l'un des deux terminaux flottants d'importation de GNL du Bangladesh.