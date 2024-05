La période de quatre mois allant de mai à août marque le point culminant de la production et de la demande d'électricité dans l'État du Texas, le plus grand utilisateur américain de combustibles fossiles pour la production d'électricité et le plus grand émetteur du secteur de l'électricité du pays.

L'un des principaux moteurs de la demande d'électricité au Texas est l'augmentation annuelle de l'utilisation des climatiseurs par les particuliers et les entreprises pendant la période la plus chaude de l'année, lorsque les températures moyennes peuvent dépasser 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius) avec un taux d'humidité élevé.

Pour répondre à la hausse de la demande, les producteurs d'électricité du système Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) doivent fréquemment augmenter leur production de plus de 30 % par rapport aux niveaux de production des quatre premiers mois de l'année.

Ces niveaux élevés de production, qui doivent être maintenus 24 heures sur 24 pour éviter les tensions sur la charge du système et les pannes potentielles, obligent souvent les compagnies d'électricité à déployer des volumes importants de charbon et de gaz naturel pour assurer une disponibilité suffisante de l'énergie de base.

Les compagnies d'électricité s'efforcent également de déployer des volumes maximums d'électricité provenant de sources renouvelables pendant la période de pointe de l'été, mais elles sont souvent confrontées à une baisse de la production des parcs éoliens pendant cette période, ce qui peut exacerber les pénuries d'électricité et ajouter à la tension du système.

En 2024, les niveaux de production solaire de l'ERCOT devraient atteindre de nouveaux records grâce aux nouveaux parcs solaires et à leur expansion, mais l'utilisation du charbon et du gaz pourrait également atteindre de nouveaux sommets si la demande globale et la production des parcs éoliens suivent leurs tendances saisonnières habituelles.

POWERING UP

La production totale d'électricité par le système ERCOT au cours des quatre premiers mois de 2024 a été de 5,57 millions de mégawattheures (MWh), selon LSEG, la plus élevée depuis au moins trois ans pour cette tranche horaire et près de 7 % de plus que le total pour cette période en 2023.

Une augmentation de près de 50 % de la production solaire par rapport aux quatre premiers mois de 2023 a largement contribué à la croissance de la production totale de l'ERCOT.

Mais une baisse de près de 5 % de la production des centrales nucléaires de l'ERCOT et des baisses des sources éoliennes et hydroélectriques ont conduit les compagnies d'électricité à déployer la plus grande quantité combinée de charbon et de gaz depuis au moins 2021 au cours des quatre premiers mois de 2024, selon les données de LSEG.

La production totale des centrales au charbon et au gaz naturel était de 2,88 millions de MWh jusqu'en avril 2024, soit 11 % de plus que pendant les quatre premiers mois de 2023.

Cela signifie qu'avant même d'entrer dans la saison de production de pointe, les entreprises d'électricité de l'ERCOT ont déjà déployé le plus grand volume de combustibles fossiles dans la production depuis plus de trois ans.

PÉRIODE DE POINTE

Les totaux de production d'électricité de l'ERCOT au cours des quatre mois du milieu de l'année civile ont augmenté en moyenne de 35 % par rapport aux quatre premiers mois de 2021 à 2023, selon les données de LSEG.

En 2023, la production totale d'électricité de mai à août était supérieure de 40 % à la production totale de janvier à avril.

Si les besoins en électricité de mai à août 2024 augmentent dans les mêmes proportions, la production devra atteindre 7,8 millions de MWh au cours de cette période.

Ce total serait supérieur de 6 % à celui de la période de mai à août 2023, et pourrait nécessiter que les producteurs augmentent la production des centrales au charbon et au gaz, en particulier la nuit, lorsque la production solaire s'arrête.

En 2023, la production totale des centrales au gaz et au charbon de l'ERCOT s'est élevée à 4,8 millions de MWh pendant la période de mai à août, soit le niveau le plus élevé depuis au moins 2021.

Selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember, les émissions totales du secteur de l'électricité au cours de cette période se sont élevées à 71,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit 20 millions de tonnes ou 40 % de plus qu'au cours des quatre premiers mois de 2023.

Si les entreprises d'électricité de l'ERCOT doivent répondre à l'augmentation de 6 % de la demande entièrement à partir de centrales au charbon et au gaz de mai à août 2024, cela équivaudrait à 5,13 millions de MWh provenant de combustibles fossiles et pourrait entraîner près de 75 millions de tonnes d'émissions connexes.

Des vitesses de vent constamment supérieures à la normale pendant l'été pourraient aider les compagnies d'électricité à réduire l'utilisation des centrales au charbon et au gaz, ce qui pourrait entraîner une baisse des émissions globales.

Mais si la production éolienne suit son cours normal, les compagnies d'électricité pourraient n'avoir d'autre choix que d'augmenter la production des centrales au charbon et au gaz, ce qui entraînerait une hausse des émissions.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.