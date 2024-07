L'augmentation des prix de gros du gaz en Europe au cours des derniers mois pourrait inciter davantage de compagnies d'électricité à se tourner vers le charbon pour produire de l'électricité cet hiver, alors même que les pays tentent d'écarter ce combustible à forte teneur en carbone de la palette des sources d'énergie.

Si de nombreux pays européens, tels que la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ont déjà complètement éliminé le charbon ou n'ont qu'une marge de manœuvre limitée pour passer du gaz au charbon à grande échelle, le charbon reste un élément clé du bouquet énergétique en Allemagne, premier consommateur d'énergie en Europe, et dans une grande partie de l'Europe de l'Est.

Un passage du gaz au charbon inverserait une tendance qui s'est amorcée au début de l'année, lorsque les prix du gaz en Europe sont tombés à leur niveau le plus bas depuis presque trois ans en février, ce qui a incité à un changement dans l'autre sens. Les prix du gaz ont augmenté de près de 40 % depuis leur plus bas niveau du 23 février.

Les centrales au charbon, qui émettent plus du double d'équivalent dioxyde de carbone par mégawattheure (MWh) d'électricité produite que le gaz, doivent également tenir compte du coût plus élevé des permis d'émission de carbone de l'UE pour compenser leurs émissions.

Le prix des permis reste toutefois bien inférieur au record de plus de 100 euros (108 dollars) atteint l'année dernière, puisqu'il s'élève actuellement à environ 68 euros par tonne métrique.

Selon LSEG, un prix du carbone inférieur à 80 euros par tonne métrique serait nécessaire pour que les centrales au charbon à haut rendement remplacent les centrales au gaz ayant un rendement de 50 % à partir du premier trimestre de l'année prochaine.

"Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreuses centrales à gaz à faible et moyen rendement soient remplacées par des centrales à charbon à haut et moyen rendement cet hiver, à partir de novembre", a déclaré Petter Norby, analyste de l'énergie chez LSEG.

Les prix du charbon et du carbone ont subi des pertes relativement importantes cette année en raison de la faible demande asiatique, de l'attitude prudente du marché et des stocks importants, a déclaré Andy Sommer, responsable de l'analyse fondamentale, de la modélisation et de la météorologie de l'entreprise suisse de services publics Axpo.

En revanche, "les marchés du gaz ont connu une tendance haussière continue en raison de l'offre limitée de GNL et de la maintenance en Norvège et au Royaume-Uni, ce qui a conduit à une accumulation de stocks inférieure à la moyenne", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le mois de juillet, ses perspectives suggèrent une volatilité continue, avec une attention particulière pour les conditions météorologiques.

Le resserrement de l'offre mondiale de GNL et les nombreuses installations hors service aux États-Unis ont contribué à l'augmentation des prix du gaz en Europe au cours du mois dernier, et pourraient continuer à être des facteurs haussiers, a déclaré Fabian Ronningen, analyste chez Rystad.

Il y a également une certaine volatilité causée par la possibilité d'une coupure précoce des gazoducs russes et les arrêts de maintenance du gaz norvégien en cours pendant l'été, a-t-il ajouté.

L'industrie allemande de l'électricité reste très dépendante des importations de charbon, le lobby des importateurs VDKI estimant les niveaux d'importation annuels actuels à 33 millions de tonnes métriques, dont 18 millions pour la production d'électricité.

Les niveaux d'importation sont en baisse de 26,3 % par rapport à 2022, lorsque les approvisionnements en gaz ont été interrompus par la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, tandis que les niveaux d'importation de charbon pour la production d'électricité sont en baisse de près de 40 %, selon les données de VDKI.

(1 dollar = 0,9238 euro)