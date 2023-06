Londres (awp/afp) - Les prix du gaz naturel grimpaient jeudi, poussés depuis début juin par la baisse de l'approvisionnement en provenance de Norvège, en raison de fuites et de maintenances sur de nombreuses installations.

Vers 09H55 GMT (11H55 HEC), le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, grimpait de plus de 14% à 43,85 euros (41,77 francs suisses) le mégawattheure (MWh), peu après avoir touché les 44,75 euros le MWh, un plus haut prix depuis début avril.

"Plusieurs interruptions de la production norvégienne, combinées (...) ont entraîné une augmentation de plus de 50% (des cours) des contrats à terme les plus échangés" sur le marché européen, commentent les analystes d'Energi Danmark.

Dans le sillage de la guerre en Ukraine, la Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz naturel du continent européen.

Fin mai, "une fuite de gaz à l'usine GNL d'Equinor à Hammerfest l'a obligée à fermer", dopant les prix, notent ainsi les analystes de DNB.

Résultat: selon Lu Ming Pang, de Rystad Energy, les flux via gazoducs norvégiens vers l'Europe continentale et le Royaume-Uni ont reculé à 244 millions de mètres cubes par jour au 5 juin, contre 300 millions de m3 par jour observés l'année dernière.

Début juin, le prix du TTF avait chuté jusqu'à 22,885 euros le MWh, son prix le plus bas depuis mai 2021, les niveaux de stockage élevés en Europe combinés à une demande moindre en raison de températures douces au printemps pesant sur les cours.

Mais depuis ce plus bas en plus de deux ans, le prix du TTF s'est envolé de plus de 90%.

Cette forte hausse reste tout de même modérée par rapport aux envolées que le le TTF, très volatil, a déjà connu. Pour DNB, la montée des prix n'est "pas dramatique pour les marchés gaziers européens, qui sont actuellement en surabondance compte tenu de la faiblesse de la demande".

La remontée des prix du gaz en Europe "est intervenue alors que les importations de GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr) ont commencé à ralentir sous l'effet conjugué d'une maintenance lourde des installations d'approvisionnement en GNL et d'une demande asiatique plus élevée", indiquent les analystes d'Energy Aspects dans leur rapport hebdomadaire distribué par UniCredit.

Les diminutions d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié étaient attendues par les analystes, mais "le marché a pris la preuve physique de ce ralentissement comme une occasion de se désengager de certaines des positions courtes qui s'étaient accumulées sur le marché du gaz", poursuivent-ils.

Côté pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 1,15% à 74,04 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, gagnait 1,11% à 69,03 dollars.

Les cours profitaient de la pause des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) annoncée mercredi, une première depuis mars 2022 après dix hausses consécutives.

De quoi permettre à la première économie mondiale de souffler un moment, ce qui pourrait soutenir la demande de brut.

afp/jh