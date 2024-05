Le groupe australien Wesfarmers va vendre ses activites de distribution de GPL et de GNL

Le segment des produits chimiques, de l'energie et des engrais de Wesfarmers va vendre ses activites de distribution de gaz de petrole liquefie et de gaz naturel liquefie, a declare jeudi le plus grand conglomerat de vente au detail cote en bourse d'Australie. (Reportage de John Biju a Bengaluru ; Redaction de Rashmi Aich)