Le passage de l'État de New York à l'énergie propre est le principal défi à relever en 2023, selon le directeur de la NY Power Authority

"C'est le plus grand défi, je pense, auquel nous et l'industrie sommes confrontés", a déclaré Justin Driscoll, qui dirige la plus grande compagnie d'électricité publique du pays, lors du sommet BNEF.

L'État de New York s'est fixé pour objectif de produire 70 % de son électricité à partir de sources renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et hydraulique d'ici à 2030, et 100 % d'électricité sans émissions dix ans plus tard.

L'année dernière, les centrales électriques au gaz naturel représentaient près des trois cinquièmes de la capacité de production de l'État de New York, selon l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Maintenir la fiabilité du réseau tout en mettant hors service les centrales au gaz naturel sera l'un des principaux défis à relever cette année, a déclaré M. Driscoll. L'État cherche également à développer ses capacités hydroélectriques et le stockage des batteries, qui sont des mesures clés pour atteindre ses objectifs en matière de climat, a-t-il ajouté.