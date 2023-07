Le producteur de gaz naturel EQT a affiché mardi une perte au deuxième trimestre, alors qu'il avait réalisé un bénéfice un an plus tôt, pénalisé par la baisse des prix des matières premières et des volumes de vente.

La société a déclaré une perte de 67 millions de dollars, soit 18 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 891 millions de dollars, soit 2,19 dollars par action, il y a un an.

Les prix du gaz naturel aux États-Unis se sont élevés en moyenne à 2,417 dollars par million d'unités thermiques britanniques (Btu) au cours du trimestre avril-juin, soit une baisse de près de 63 % par rapport à l'année précédente, lorsque la demande a explosé sur fond d'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les températures relativement douces et l'augmentation des stocks ont également pesé sur les prix du gaz naturel.

EQT a déclaré que le prix moyen réalisé est tombé à 2,11 dollars par millier de pieds cubes équivalents (MCFE) au cours du trimestre, contre 3,21 dollars par MCFE l'année dernière.

Le volume total des ventes a également chuté à 471 milliards de pieds cubes équivalents (BCFE), contre 502 BCFE l'année dernière. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)