Les producteurs d'électricité au Royaume-Uni ont réduit l'utilisation des combustibles fossiles dans la production d'électricité de 16 % au cours des cinq premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023, selon les données du groupe de réflexion Ember.

Les 33,55 térawattheures (TWh) d'électricité produite à partir de combustibles fossiles ont été les plus faibles pour la période de janvier à mai depuis au moins neuf ans, et marquent la troisième année consécutive de réduction des combustibles fossiles dans la production d'électricité au Royaume-Uni au cours de cette période.

Les émissions du secteur de l'électricité britannique provenant des combustibles fossiles ont également diminué, de 14 % ou d'un peu plus de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) de janvier à mai en 2024 par rapport à 2023.

Les compagnies d'électricité ont également augmenté la production de sources d'énergie propres de 10 % pendant la période de janvier à mai, ce qui a permis aux combustibles propres de représenter une part moyenne record de 66,1 % de la production totale d'électricité au cours de cette période.

LEADER RÉGIONAL, AVEC DU TRAVAIL À FAIRE

Cette part de la production d'électricité propre se compare à un peu moins de 61 % au cours de la même période en 2023, et marque donc une expansion significative de l'utilisation de l'énergie propre dans la production d'électricité au Royaume-Uni cette année.

La part d'énergie propre du Royaume-Uni pour les cinq premiers mois de 2024 est également supérieure à la moyenne européenne (63 %) et se situe bien au-dessus de celle de l'Allemagne (59 %) et de l'Italie (54 %), selon les données d'Ember.

La baisse de 14 % des émissions de combustibles fossiles dans la production d'électricité au Royaume-Uni jusqu'en mai est également plus importante que la baisse de 10 % enregistrée par le secteur de l'électricité en Europe au cours de la même période.

Malgré cela, les producteurs d'électricité britanniques semblent avoir du mal à augmenter les niveaux de production totale d'électricité malgré l'augmentation constante de la production d'énergie propre.

De janvier à mai, la production totale d'électricité au Royaume-Uni s'est contractée de près de 2 % par rapport à la même période en 2023, et a atteint son niveau le plus bas pour cette période depuis au moins neuf ans.

Une partie de cette baisse de la fourniture globale d'électricité par les services publics a été compensée par l'amélioration des mesures d'efficacité énergétique prises par les consommateurs et par l'augmentation du nombre de systèmes de production d'énergie solaire installés dans les foyers et les entreprises du Royaume-Uni.

Cependant, l'atonie de l'activité manufacturière a également étouffé la demande d'électricité et d'énergie, les entreprises britanniques étant aux prises avec une demande des consommateurs en demi-teinte dans toute l'Europe et avec le défi supplémentaire que représente la modification des conditions commerciales à la suite du Brexit.

À l'avenir, toute reprise soutenue de l'activité manufacturière entraînerait une hausse de la demande totale d'électricité, ce qui pourrait contraindre les producteurs d'électricité à augmenter la production à partir de combustibles fossiles au profit de sources d'énergie propres.

VENTS FAIBLES

L'un des principaux obstacles à la production d'électricité propre au Royaume-Uni est la vitesse du vent au niveau des turbines.

L'énergie éolienne a été la plus grande source d'électricité de janvier à mai, dépassant la production de gaz naturel d'environ 20 %, selon LSEG.

Alors que la production éolienne totale a augmenté de 11 % entre janvier et mai par rapport aux mêmes mois en 2023, les niveaux de production éolienne totale ont tendance à chuter pendant les mois d'été en raison de la faible vitesse du vent pendant la période la plus chaude de l'année.

En 2023, la production d'électricité éolienne pendant les mois de juin, juillet et août a été en moyenne inférieure de 40 % à celle des mois de janvier à mars, selon les données d'Ember.

Si la vitesse des vents connaît un ralentissement similaire en 2024, les producteurs d'électricité pourraient avoir du mal à maintenir les niveaux d'approvisionnement total en électricité sans avoir recours à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, en particulier le gaz naturel.

Les compagnies d'électricité peuvent s'attendre à une production supplémentaire de la part des fermes solaires, qui ont tendance à atteindre des pics de production pendant les mois d'été.

Mais comme la capacité de production d'énergie solaire représente environ la moitié de la capacité de production d'énergie éolienne au Royaume-Uni, et qu'elle ne peut produire de l'électricité que pendant la journée, l'approvisionnement global en électricité semble toujours promis à une baisse si la production d'énergie éolienne s'effondre.

Ainsi, même si les sources d'énergie propres ont fortement progressé dans le mix électrique britannique jusqu'à présent en 2024, les producteurs d'électricité pourraient être contraints d'augmenter la production de gaz naturel à l'avenir si la demande totale d'électricité augmente juste au moment où les parcs éoliens entrent dans leur période de production la plus faible.

À plus long terme, cependant, le système électrique britannique devrait devenir encore plus propre à mesure que des centrales à combustibles fossiles obsolètes seront mises hors service et que des capacités de production renouvelables supplémentaires seront mises en service. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.