Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié ont atteint des records mensuels et annuels en décembre, selon les données de suivi des navires-citernes. Les analystes estiment que les États-Unis sont ainsi en mesure de dépasser le Qatar et l'Australie pour devenir le plus grand exportateur de GNL en 2023.

Les États-Unis se distinguent dans la croissance de l'offre mondiale de GNL en 2023, a déclaré Alex Munton, directeur de la recherche mondiale sur le gaz et le GNL au sein de la société de conseil Rapidan Energy Group, à propos de l'augmentation de 8,6 millions de tonnes métriques quittant les terminaux américains en décembre.

Le Qatar était le plus grand exportateur de GNL en 2022 et l'Australie le deuxième cette année-là, selon les données du gouvernement américain.

"La production record des États-Unis est due à deux facteurs : la remise en service complète de Freeport LNG, qui a ajouté 6 millions de tonnes, et la production en année pleine de l'installation Calcasieu Pass de Venture Global LNG, qui a ajouté 3 millions de tonnes de plus qu'en 2022", a déclaré M. Munton.

Les exportations annuelles des États-Unis ont augmenté de 14,7 % pour atteindre 88,9 millions de tonnes métriques (MT), en grande partie grâce au retour à la pleine production de l'usine Freeport LNG, qui avait subi un incendie en 2022, et à l'amélioration de l'efficacité du traitement, selon les données de LSEG.

Les expéditions se comparent à 77,5 millions de tonnes métriques en 2022, selon les données du fournisseur d'informations financières.

L'Europe est restée la principale destination des exportations américaines de GNL en décembre, avec 5,43 millions de tonnes, soit un peu plus de 61 %. En novembre, 68 % des exportations américaines de GNL étaient destinées à l'Europe, selon les données de LSEG.

La baisse d'un mois sur l'autre reflète des températures plus chaudes que la normale en Europe et des niveaux de stockage élevés, ont déclaré les analystes du cabinet de conseil Rystad Energy. Les stocks de gaz européens étaient remplis à 97 % au début du mois de décembre.

L'Asie a été le deuxième marché d'exportation pour le GNL américain en décembre, avec 2,29 millions de tonnes, soit 26,6 % des exportations, contre 18,5 % en novembre. Les exportations américaines vers l'Amérique latine se sont élevées à un demi-million de tonnes métriques, soit un peu moins de 6 % des exportations totales, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Les flux de gaz naturel vers les sept grandes usines américaines d'exportation de GNL ont augmenté en moyenne de 14,9 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) jusqu'à présent en janvier, en hausse par rapport au record mensuel de 14,7 bcfd en décembre. Ce chiffre dépasse le record mensuel de 4,3 milliards de pieds cubes par jour enregistré en novembre, selon les données de LSEG.

Le gaz américain se négociait mardi matin à 2,55 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au point de référence Henry Hub en Louisiane, à 9,81 dollars par mmBtu au point de référence Dutch Title Transfer Facility (TTF) en Europe et à 11,52 dollars par mmBtu au point de référence Japan Korea Marker (JKM) en Asie.