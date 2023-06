Le Bangladesh pourrait être confronté à des coupures d'électricité pendant deux semaines supplémentaires, a déclaré son ministre de l'électricité dimanche en fin de journée, l'augmentation de la consommation d'électricité due à la hausse des températures ayant entraîné une pénurie de combustible pour les centrales de production.

Le Bangladesh souffre de graves pénuries d'électricité depuis le mois d'avril, en raison d'une vague de chaleur torride qui a fait grimper la demande d'électricité, puis d'un cyclone meurtrier qui a interrompu l'approvisionnement en gaz naturel pour alimenter les centrales. Le pays a également réduit ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL), son principal combustible pour la production d'électricité, après que les prix record du second semestre 2022 ont rendu le combustible trop cher.

"Cette situation pourrait perdurer pendant encore deux semaines", a déclaré à la presse Nasrul Hamid, ministre d'État chargé de l'électricité, de l'énergie et des ressources minérales.

"Ce problème est dû au fait que nous ne sommes pas en mesure d'assurer un approvisionnement adéquat en charbon et en gaz", a déclaré M. Hamid.

Les pertes d'électricité menacent le secteur crucial de l'habillement du Bangladesh, qui représente plus de 80 % de ses exportations et approvisionne des détaillants tels que Walmart, Gap Inc, H&M, VF Corp, Zara et American Eagle Outfitters.

La perte de ces exportations exacerbera les problèmes liés à ses réserves en dollars, qui ont chuté de près d'un tiers au cours des 12 mois précédant la fin du mois d'avril pour atteindre leur niveau le plus bas depuis sept ans, et limitera sa capacité à payer les importations de carburant.

M. Hamid a déclaré que les responsables du secteur de l'électricité du pays s'étaient efforcés d'éviter les pénuries de carburant au cours des deux derniers mois, mais que l'augmentation de la consommation rendait la tâche plus difficile.

Un haut fonctionnaire du ministère de l'électricité a déclaré que la fermeture imminente d'une unité clé de production d'électricité à partir de mardi, en raison d'une pénurie de combustible au cours des prochains jours, pourrait encore aggraver la situation.

"Seule la pluie peut nous soulager, car la demande d'électricité diminue lorsqu'il pleut", a déclaré le fonctionnaire, qui a refusé d'être identifié car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Les fréquentes coupures d'électricité ont également suscité des critiques de la part des partis d'opposition.

"Le pays tout entier est presque privé d'électricité. Les gens tombent malades à cause de la chaleur extrême", a déclaré Ruhul Kabir Rizvi, l'un des principaux dirigeants du Parti nationaliste du Bangladesh, le principal parti d'opposition.