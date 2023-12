La moyenne des livraisons quotidiennes de gaz naturel à l'Europe par le géant russe de l'énergie Gazprom entre le 1er et le 17 décembre a augmenté de 3,5 % par rapport aux niveaux moyens de novembre, selon les calculs de Reuters lundi.

Les calculs, basés sur les données du groupe européen de transport de gaz Entsog et les rapports quotidiens de Gazprom sur le transit de gaz via l'Ukraine, ont montré que les exportations quotidiennes moyennes de gaz russe vers l'Europe ont augmenté à 87,6 millions de mètres cubes (mcm) pour la période, en hausse par rapport aux 84,6 mcm du mois de novembre.

Gazprom n'a pas publié ses propres statistiques depuis le début de l'année. L'entreprise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le total des livraisons de Gazprom à l'Union européenne via le Turkish Stream et l'Ukraine entre le 1er et le 17 décembre a atteint 1,49 milliard de mètres cubes (Gm3). Les exportations pour l'ensemble du mois de novembre se sont élevées à 2,54 milliards de mètres cubes.

Les exportations de gaz naturel de Gazprom vers l'Europe depuis le début de l'année ont atteint environ 27,2 milliards de m3.

Si les approvisionnements se maintiennent à leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année, le chiffre pour l'ensemble de l'année 2023 pourrait chuter de plus de moitié, passant de 62 milliards de m3 en 2022 à 28-29 milliards de m3.

Les exportations de gaz russe vers l'Europe, qui était autrefois son principal marché d'approvisionnement, ont diminué en raison des retombées politiques du conflit en Ukraine.

Elles ont atteint un sommet en 2018-2019, lorsque les flux annuels ont atteint 175-180 milliards de m3. (Reportage d'Oksana Kobzeva Rédaction de Vladimir Soldatkin Édition de David Goodman)