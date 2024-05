Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Colombie ont atteint un niveau record en avril et ont grimpé de 1 200 % en glissement annuel au cours des quatre premiers mois de 2024, ont montré jeudi les données de la société financière LSEG.

Le mois dernier, les importations de gaz super réfrigéré ont atteint un record de 0,45 milliard de mètres cubes (bcm), une différence marquée par rapport à l'absence d'importation en avril 2023, ont montré les données de LSEG.

Le phénomène climatique El Nino est arrivé dans le pays andin à la fin de l'année 2023, provoquant des températures élevées et des sécheresses qui ont entraîné des incendies de forêt dans tout le pays andin et poussé les réservoirs à leur niveau le plus bas depuis des décennies.

Le pays dépend fortement de l'hydroélectricité pour ses besoins en électricité et a dû importer du GNL pour soutenir son réseau.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, la Colombie a importé 1,25 milliard de mètres cubes (mmc) de gaz super réfrigéré, contre 0,1 mmc au cours de la même période l'année dernière, selon les données de LSEG.

En avril, elle a importé un volume record de 0,45 milliard de mètres cubes de GNL. Les États-Unis, premier producteur mondial de gaz, ont fourni 60 % des cargaisons et Trinité-et-Tobago les 40 % restants, selon les données de suivi des navires.

Les importations de GNL se sont poursuivies ce mois-ci, a déclaré Olumida Ajayi, analyste principal du GNL chez LSEG, ajoutant que le Pan Americas déchargeait actuellement une cargaison à l'unique terminal du pays à Carthagène.

Les experts ont toutefois mis en garde les pays d'Amérique latine contre un passage rapide d'El Nino à La Nina, avec des signes d'une Nina en mars et avril.

La Colombie, quant à elle, s'efforce de s'attaquer à ses propres réserves de gaz naturel qui s'amenuisent et explore même la possibilité d'importer ce combustible du Venezuela voisin, alors que les nouvelles licences d'exploitation de pétrole et de gaz sont gelées, au grand dam des représentants de l'industrie. (Reportage de Curtis Williams à Houston et d'Oliver Griffin en Colombie ; rédaction de Marguerita Choy)