Les prix à la production et à l'importation stables sur un mois

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation (PPI) sont restés stables en octobre par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, le renchérissement s'est cependant inscrit à 4,9%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice PPI est ainsi resté inchangé à 109,8 points, selon le communiqué. Durant la période sous revue, les tarifs du gaz naturel ont progressé, tandis que ceux du pétrole se sont contractés.

Quant à l'indice concernant uniquement les prix à la production, il a augmenté surtout en raison du renchérissement du gaz (+14,8% sur un mois) et des machines (+1,1%). Sur un an, le gaz s'est envolé de presque 70%.

Les prix du traitement et revêtement des métaux ainsi que de la mécanique générale (+2,4% sur un mois), ainsi que des équipements électriques (+0,8%) se sont également étoffés.

Les animaux et les produits pour animaux ont également pris 1%. Les légumes frais en revanche ont reculé de 4,7%.

Pour l'indice à l'importation, les produits pétroliers (-6,8%) ont diminué par rapport à septembre 2022 mais sur un an, ils ont grimpé de 54,4%. Les métaux et les produits semi-finis en métaux (-2% sur un mois), les ordinateurs et les équipements périphériques (-3,9%) se sont aussi repliés.

Les produits alimentaires ont baissé de 0,5%, les fruits à pépins de 19,4% et le charbon de 30,3%.

Le PPI est un indicateur qui permet de prévoir l'évolution des prix à la consommation, car les prix de la production sont intégrés à ceux que le consommateur final doit payer. Le PPI est cependant très volatile en raison de sa dépendance aux matières premières.

lk/al