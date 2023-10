Le prix du gaz naturel liquéfié au comptant reste dans une phase d'accalmie pré-hivernale, mais certains signes indiquent que la demande de ce combustible super réfrigéré commence à augmenter de façon saisonnière.

Le prix spot du GNL pour livraison en Asie du Nord < LNG-AS> a terminé la semaine dernière à 13,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), en baisse de 10% par rapport aux 15,00 dollars de la semaine précédente, mais toujours 50% au-dessus du plus bas jusqu'à présent en 2023 de 9,00 dollars du début du mois de juin.

La tendance saisonnière habituelle du prix au comptant est une hausse à l'approche des périodes de pointe de la demande en hiver et en été, suivie d'une accalmie pendant les saisons intermédiaires.

En 2022, le prix au comptant est passé de 25,50 $ par mmBtu à la mi-novembre à un pic de 38,00 $ à la mi-décembre, tandis qu'en 2021, il est passé de 25,50 $ au début de novembre à 48,30 $ à la fin de décembre.

Le prix au comptant a structurellement baissé en 2023, la crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'étant estompée, mais il est probable que les dynamiques saisonnières habituelles se manifesteront dans les semaines à venir.

Certains signes indiquent que la demande en Asie, la région la plus importatrice, commence à s'accélérer, les analystes de matières premières Kpler ayant enregistré des importations de 20,76 millions de tonnes métriques jusqu'à présent en octobre.

Ce chiffre dépasse déjà les 20,22 millions de tonnes métriques du mois d'octobre de l'année dernière et sera probablement revu à la hausse à mesure que d'autres cargaisons seront évaluées.

Les importations asiatiques de septembre ont été évaluées à 22,04 millions de tonnes métriques, en baisse par rapport aux 23,26 millions de tonnes métriques du mois d'août, mais en hausse par rapport aux 20,48 millions de tonnes métriques du mois de septembre de l'année dernière.

La demande au Japon, principal importateur, suit toujours le schéma saisonnier habituel, qui voit généralement des arrivées faibles en octobre suivies d'un renforcement à l'arrivée du temps plus froid.

Les importations japonaises d'octobre sont estimées à 4,76 millions de tonnes métriques jusqu'à présent et devraient au moins égaler les 5,02 millions de tonnes métriques du même mois en 2022, à mesure que d'autres cargaisons sont évaluées.

La Chine, deuxième importateur, présente une tendance similaire, avec des arrivées d'octobre estimées à 4,6 millions de tonnes métriques jusqu'à présent, ce qui correspond à peu près aux 4,87 millions du même mois de l'année dernière.

Les importations de l'Inde ont eu tendance à augmenter, avec des arrivées de septembre de 2,15 millions de tonnes métriques, les plus importantes depuis octobre 2021.

Cela reflète probablement les prix au comptant plus bas de ces derniers mois, qui ont encouragé les acheteurs indiens, qui sont généralement plus sensibles aux prix que ceux des économies développées telles que le Japon et la Corée du Sud.

L'EUROPE EN HAUSSE ?

Les importations de GNL en Europe montrent également des signes de vie, Kpler estimant les arrivées d'octobre à 8,58 millions de tonnes métriques, contre 7,4 millions en septembre.

Les volumes du continent sont encore inférieurs à ceux des mois comparables de 2022, lorsque la demande européenne de GNL a explosé alors que les approvisionnements en gaz naturel russe étaient fortement réduits en raison de la guerre en Ukraine.

Alors que les stocks de gaz naturel de l'Europe sont proches de leur capacité, la possibilité d'une augmentation des importations de GNL vers la fin de l'hiver demeure, en particulier si le schéma habituel d'un temps plus froid résultant de l'événement climatique El Nino se concrétise.

L'offre de GNL semble stable pour l'hiver, avec quelques inquiétudes persistantes concernant d'éventuels nouveaux mouvements de grève dans les installations Wheatstone et Gorgon, exploitées par Chevron en Australie occidentale, qui représentent environ 6 % de la production mondiale.

Un autre risque est l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas au point de menacer la navigation dans le golfe Persique, ce qui serait préoccupant pour les cargaisons en provenance du Qatar, l'un des trois principaux exportateurs de GNL avec l'Australie et les États-Unis.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.