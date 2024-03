Les producteurs américains de gaz naturel réduisent leur production et leurs dépenses de forage, car la surabondance de l'offre a fait chuter les prix de cette matière première à leur plus bas niveau depuis plusieurs décennies.

Ces derniers mois, les prix du gaz ont chuté en raison d'une production quasi record et d'une faible demande de chauffage due à un hiver doux, ce qui a laissé d'importantes quantités de gaz en stock.

Vous trouverez ci-dessous une liste de producteurs de gaz naturel et les mesures qu'ils prennent pour faire face à la baisse des prix.

EQT Corp

Le plus grand producteur de gaz naturel a réduit sa production de près d'un milliard de pieds cubes par jour à partir de la fin février et prévoit que cette réduction durera jusqu'en mars.

Les réductions devraient totaliser près de 30 à 40 milliards de pieds cubes de production nette au cours du premier trimestre.

Chesapeake Energy Corp

L'entreprise réduit ses dépenses et sa production de gaz naturel cette année. Elle a réduit son plan d'investissement de 20 % pour 2024 et vise une production de 2,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2024, contre environ 3,5 bcfd en 2023.

Coterra Energy

La société d'énergie basée à Houston prévoit une baisse de la production de gaz naturel pour 2024 et a déclaré qu'elle supprimerait un appareil de forage et une équipe ponctuelle en 2024 dans le bassin de Marcellus en raison de la faiblesse des prix à court terme.

Comstock Resources

Le producteur de gaz américain a déclaré qu'il réduirait le nombre d'appareils de forage en activité de sept à cinq et qu'il suspendrait son dividende jusqu'à ce que les prix du gaz augmentent suffisamment.

Antero Resources

prévoit de réduire son budget d'investissement pour le forage et l'achèvement de 26 % après avoir ramené le nombre d'appareils de forage en service de trois à deux. Antero s'attend à une baisse de 3 % des volumes de gaz cette année, par rapport à 2023.