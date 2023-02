Les régulateurs américains de l'énergie sont interrogés sur la surveillance de l'usine de GNL de Freeport, au Texas.

La deuxième plus grande installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis a été mise hors service par une explosion ardente en juin dernier et les opérations ont été interrompues pendant que les régulateurs effectuent un examen approfondi de la sécurité des opérations et du personnel.

Lorsqu'elle est pleinement opérationnelle, Freeport LNG traite environ 2 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel et exporte jusqu'à 15 millions de tonnes de GNL par an. Ses progrès vers la reprise des opérations sont étroitement surveillés en raison de l'impact sur les prix du gaz naturel aux États-Unis.

Linda Daugherty, administratrice associée adjointe à la Pipeline Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), a déclaré à une centaine de personnes que l'organisme de réglementation n'avait pas terminé son examen de l'incident.

La PHMSA, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et la Garde côtière américaine sont chargées d'approuver les plans de réparation et de redémarrage. Les responsables des trois agences fédérales ont rencontré les résidents qui souhaitaient obtenir des détails sur la révision en cours.

L'explosion a résulté de procédures d'exploitation et de test inadéquates, de la fatigue de l'opérateur et d'autres lacunes, selon un examen effectué par une société externe. Environ 10 000 livres de méthane ont été libérées, a déclaré un représentant de la PHMSA. Le méthane est le principal composant du gaz naturel et un puissant gaz à effet de serre.

Freeport LNG a été invité à envoyer un représentant à la réunion de samedi, a déclaré la PHMSA. Il n'y a pas eu de réponse à une demande pour qu'un représentant de la société se manifeste.

Le producteur de GNL a effectué toutes les réparations et travaille à redémarrer l'installation en toute sécurité une fois que les régulateurs auront approuvé ses plans, a déclaré précédemment un porte-parole.