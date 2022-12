Les régulateurs américains vont enquêter sur les pannes d'électricité durant une tempête hivernale historique

Elliott est le nom donné au système qui a apporté un froid glacial et des vents violents la semaine dernière, privant d'électricité plus de 1,5 million de foyers et d'entreprises aux États-Unis.

La FERC va sonder les opérations du réseau électrique en vrac pour identifier les problèmes de performance et recommander des solutions aux côtés de la North American Electric Reliability Corporation (NERC) et de ses six entités régionales qui regroupent près de 400 millions de clients, principalement aux États-Unis et au Canada.

"Cette tempête met en évidence la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes importants et souligne la nécessité pour le secteur de l'électricité de modifier ses scénarios de planification et ses préparations aux phénomènes extrêmes", a déclaré Jim Robb, PDG de la NERC.

Bien que la plupart des pannes aient été causées par les effets des conditions météorologiques sur les installations de distribution d'électricité, certains services publics locaux du sud-est des États-Unis ont eu recours à des coupures mobiles et le réseau électrique en vrac a été mis sous pression ailleurs, selon la déclaration des régulateurs.

"En plus du délestage au Tennessee et dans les Carolines, de multiples urgences énergétiques ont été déclarées et de nouveaux records de demande ont été établis sur tout le continent. Et ce, dans les premières semaines d'un hiver "doux" prévu", a déclaré M. Robb.

En novembre, le NERC a averti qu'une grande partie de l'Amérique du Nord risquait de ne pas disposer d'un approvisionnement en électricité suffisant pendant les pics hivernaux, en raison des projections de demande plus élevées, des retraits de générateurs, de la vulnérabilité aux conditions météorologiques extrêmes et des limitations de l'approvisionnement en combustible et de l'infrastructure de gaz naturel.