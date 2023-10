En 2023, les réserves d'eau du barrage de The Dalles, sur le fleuve Columbia, entre l'État de Washington et l'Oregon, ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2001, mais devraient remonter à des niveaux proches de la normale en 2024, selon les données et prévisions fédérales les plus récentes.

Plus d'un tiers de la capacité hydroélectrique des États-Unis se trouve dans le nord-ouest du Pacifique, qui produit environ la moitié de l'énergie hydroélectrique totale du pays, selon les données fédérales sur l'énergie.

La baisse des réserves d'eau réduit la quantité d'électricité disponible pour l'exportation vers d'autres États et peut faire grimper les prix de l'électricité, comme les records atteints en 2023, en obligeant les entreprises énergétiques à brûler du gaz naturel plus cher pour produire de l'énergie.

Au cours de l'année hydrologique 2023, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, la quantité d'eau s'écoulant à travers The Dalles représentait environ 76 % de la normale sur 30 ans (1991-2020), selon le Centre de prévision fluviale du nord-ouest des États-Unis (NWRFC).

Le NWRFC prévoit que le débit d'eau à The Dalles sera d'environ 96 % de la normale au cours de l'année hydrologique 2024.

Dans le classement des années hydrologiques de 1949 à 2024, le NWRFC indique que l'année 2023 est classée 70e sur 76, tandis que l'année 2024 est en passe d'être classée 47e.

L'année la plus arrosée est 1997 (numéro 1), avec 147 % de la normale, tandis que l'année la moins arrosée est 1977 (numéro 76), avec seulement 59 % de la normale.

Le manque d'eau en 2023 a réduit la quantité d'énergie hydroélectrique produite dans le nord-ouest du Pacifique à seulement 71 % de la production totale d'énergie dans la région de la Bonneville Power Administration (BPA).

Ce chiffre est à comparer aux 76 % de 2022 et à la moyenne quinquennale (2019-2023) de 74 %. Les réserves d'eau ont atteint 103 % de la normale en 2022.

La BPA, qui fait partie du ministère américain de l'énergie, commercialise notamment l'électricité produite par les barrages fédéraux.

PLUS DE GAZ, PLUS D'ÉLECTRICITÉ CHÈRE

La réduction de l'hydroélectricité en 2023 a contraint les entreprises énergétiques à brûler davantage de gaz pour produire de l'électricité. Environ 8 % de l'électricité produite dans la zone de la BPA au cours de l'année hydrologique 2023 provenait du gaz, contre 6 % en 2022 et une moyenne de 7 % sur cinq ans.

Le coût supplémentaire de l'achat et de la combustion de ce gaz a contribué à augmenter les coûts de l'électricité au Pacific Northwest Mic-Columbia Hub < EL-PK-MIDC-SNL> à un niveau record au cours de l'année hydrologique 2023.

Les prix du Mid-C ont atteint en moyenne 99 dollars par mégawattheure (MWh) au cours de l'année hydrologique 2023, contre 74 dollars en 2022 et une moyenne quinquennale de 58 dollars, selon les données de la société financière LSEG et du gouvernement fédéral remontant jusqu'à 2010.

L'année 2024 devant être une année hydrologique proche de la normale, les prix de Mid C devraient tomber à environ 79 dollars par MWh, selon les perspectives de prix du gouvernement fédéral. (Reportage de Scott DiSavino, édition de Marguerita Choy)