Le négociant en énergie MET Group, basé en Suisse, a déclaré lundi qu'il avait signé un accord préliminaire avec Commonwealth LNG pour l'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) provenant des installations de la société américaine actuellement en cours de développement à Cameron, en Louisiane.

Selon les termes de l'accord de 20 ans, MET achètera un million de tonnes par an (mtpa) à Commonwealth LNG, qui devrait commencer à expédier du gaz d'ici 2027 grâce à six trains de liquéfaction de gaz naturel et des installations associées capables de produire environ 9,3 mtpa de GNL.

"L'approvisionnement en GNL de l'Europe contribue de manière significative à la diversification de l'approvisionnement en gaz et à la sécurité énergétique européenne", a déclaré Benjamin Lakatos, président-directeur général du groupe MET.

Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, aggravant les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, laissant les clients en Europe et sur les marchés mondiaux à la recherche d'autres sources d'approvisionnement.

Les exportations record de GNL en provenance des États-Unis ont permis d'atténuer le coup porté à l'Europe par la forte baisse des approvisionnements en gaz naturel russe acheminé par gazoduc en 2022, et resteront une source d'énergie vitale pour le continent en 2023.

Paul Varello, fondateur et président exécutif de Commonwealth LNG, a déclaré que l'accord reconnaît que le GNL américain peut jouer et continuera de jouer un rôle dans la transition énergétique de l'Europe en fournissant du gaz naturel fiable et abordable à la région.

Le groupe MET, dont les activités comprennent la distribution en gros et au détail de gaz, de pétrole et la production d'électricité en Hongrie, en Croatie, en Roumanie, en Slovaquie, en Suisse et au Royaume-Uni, entre autres, a importé plus de 30 térawattheures (TWh) - soit environ 2,3 millions de tonnes - de cargaisons de GNL en 2022.

Cette année, elle a obtenu une capacité d'approvisionnement en GNL à long terme en Allemagne et a étendu sa capacité d'approvisionnement au comptant à la Finlande. (Reportage de Marwa Rashad ; Rédaction de Susan Fenton)