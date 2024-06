NOUAKCHOTT (Reuters) - Les Mauritaniens se sont rendus samedi aux urnes pour une élection présidentielle que le chef de l'Etat sortant Mohamed Ould Ghazouani devrait remporter, ce qui permettrait de stimuler les investissements dans ce pays d'Afrique de l'Ouest alors qu'il se prépare à commencer à produire du gaz naturel.

Mohamed Ould Ghazouani, qui avait remporté l'élection présidentielle de 2019 dès le premier tour, brigue un second mandat avec la promesse d'accélérer les investissements dans ce pays de 5 millions d'habitants, riche en combustibles fossiles et en minerais, alors qu'une partie de la population vit dans la pauvreté.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 GMT. Le vote devrait s'achever à 19h00 GMT et les résultats provisoires sont attendus dimanche.

Au total, sept candidats sont en lice pour tenter de remporter l'élection, notamment Biram Dah Abeid, descendant d'esclave et militant abolitionniste arrivé deuxième lors du scrutin de 2019. Parmi les candidats figurent également un avocat, Id Mohameden M'Bareck, un économiste, Mohamed Lemine El Mourtaji El Wafi, ainsi que Hamadi Sidi El Mokhtar du parti islamiste Tewassoul.

Peu après l'ouverture des bureaux de vote dans la capitale Nouakchott, Mohamed Cheikh Hadrami, un géographe âgé de 39 ans a déclaré avoir voté pour un candidat "qui saura réconcilier les Mauritaniens", sans toutefois préciser le nom du candidat choisi.

Quelque deux millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales, les enjeux électoraux majeurs étant notamment la lutte contre la corruption et la création d'emplois pour les jeunes.

S'il est réélu, Mohamed Ould Ghazouani s'est engagé à bâtir une centrale électrique alimentée au gaz naturel issue du projet gazier offshore Greater Tortue Ahmeyin (GTA), dont la production est en passe de démarrer d'ici la fin de l'année. Il a également promis d'investir dans les énergies renouvelables et de développer l'exploitation minière de l'or, de l'uranium et du fer.

La présidence de Mohamed Ould Ghazouani a été relativement calme, alors que les pays voisins de la Mauritanie, notamment le Mali, sont aux prises avec l'insurrection armée islamiste qui fait rage dans la région du Sahel et a mené à des coups d'Etat.

Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des suffrages, un second tour sera organisé.

(Reportage de Kissima Diagana; rédigé par Portia Crowe et Alessandra Prentice et Bate Felix; version française Camille Raynaud et Claude Chendjou)

par Kissima Diagana