La maison de commerce japonaise Mitsui & Co envisage d'acquérir une participation dans le projet d'expansion du gaz naturel liquéfié (GNL) North Field au Qatar afin de garantir un approvisionnement stable en GNL, a déclaré un porte-parole de Mitsui.

"Nous avons toujours dit que nous envisagerions d'investir dans tout projet de GNL de qualité, et le North Field est l'un de ces projets", a déclaré le porte-parole, tout en refusant de donner plus de détails.

Le Japon cherche à diversifier ses sources d'énergie et à signer davantage de contrats à long terme pour le carburant super réfrigéré afin de garantir un approvisionnement stable à la suite d'une crise énergétique causée par la guerre en Ukraine.

Au début du mois, le quotidien économique Nikkei a rapporté que Mitsui envisageait de prendre une participation dans le North Field dans le cadre d'un consortium japonais auquel JERA pourrait envisager de participer.

JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon et le plus gros acheteur de GNL, est en pourparlers avec le Qatar, car le pays du Moyen-Orient est un important fournisseur de GNL, a déclaré un porte-parole de la société JERA, qui n'a pas voulu donner plus de détails.

En ce qui concerne un accord d'achat à long terme de GNL, JERA est en pourparlers avec divers fournisseurs, dont le Qatar, a déclaré le porte-parole de JERA, mais il a refusé de donner des détails sur les discussions.

Le Japon était le plus grand importateur de GNL au monde en 2022.

Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a accepté de renforcer les liens énergétiques et la coopération économique avec le Qatar en juillet, lors de sa visite dans ce grand pays producteur de gaz.

QatarEnergy a déclaré qu'elle s'attendait à signer des contrats d'approvisionnement pour la quasi-totalité des nouveaux volumes du North Field en 2023. Le Japon tire l'essentiel de ses approvisionnements en combustibles fossiles du Moyen-Orient.

Mercredi, l'unité commerciale de la JERA et l'ADNOC Gas d'Abu Dhabi ont déclaré avoir signé un accord de GNL d'une valeur de 500 à 700 millions de dollars. (Reportage de Yuka Obayashi. Rédaction de Jane Merriman)