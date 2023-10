Oman LNG a signé lundi des accords pour prolonger les approvisionnements avec ses actionnaires, dont Shell et TotalEnergies, jusqu'à 10 ans après 2024, a rapporté l'agence de presse de l'État, Oman News Agency (ONA).

Oman LNG fournira environ sept millions de tonnes métriques par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant environ 10 ans, avec des prix liés aux prix mondiaux du pétrole, a rapporté ONA, citant le ministre de l'énergie d'Oman, Salim al-Aufi.

Oman LNG est détenu à 51 % par le gouvernement omanais, à 30 % par Shell, à 5,54 % par TotalEnergies, à 5 % par Korea LNG, à 2,77 % par Mitsubishi Corporation et Mitsui & Co (Japon), à 2 % par PTTEP (Thaïlande) et à 0,92 % par Itochu Corporation, selon son site web.

Des accords ont également été signés avec les actionnaires de Qalhat LNG, qui a fusionné avec Oman LNG il y a dix ans.

Qalhat LNG fournira environ 3,8 mtpa pendant quatre à cinq ans, a déclaré M. al-Aufi, selon l'ONA.

Les accords existants expireront au début de 2025 ou au début de 2026 et les nouveaux accords sont des " accords préparatoires pour vendre du gaz naturel liquéfié au-delà de 2024 ", a ajouté M. al-Aufi.

Les accords incluent de nouveaux entrants pour le GNL omanais, y compris l'Allemagne et la Turquie, a déclaré l'ONA, citant le ministre.

Les accords visent à contribuer à l'augmentation des revenus d'Oman provenant du gaz naturel, a indiqué l'ONA. Oman LNG vise à "renouveler ses partenariats stratégiques avec diverses entreprises internationales" après 2024, a déclaré ONA, citant le président d'Oman LNG, Talal Al Awfi, qui est également directeur général de l'entreprise pétrolière publique OQ. (Reportage de Nayera Abdallah Rédaction de Yousef Saba Édition de Jason Neely et Mark Potter)