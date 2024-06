La société bangladaise Petrobangla a annulé certaines importations ponctuelles de gaz naturel liquéfié après que l'un des deux terminaux d'importation du pays a été endommagé par un cyclone, ce qui l'a empêché de recevoir des cargaisons, ont déclaré mardi deux sources industrielles.

Le groupe public est chargé d'importer du GNL pour le Bangladesh, qui dépend de ce combustible pour répondre à la demande d'électricité de sa population de plus de 170 millions d'habitants.

Summit LNG, l'opérateur du terminal endommagé, a déclaré à Petrobangla qu'il avait déclaré la force majeure sur les livraisons de GNL après l'endommagement de son terminal, a ajouté l'une des sources.

Fin mai, Summit LNG a interrompu les opérations de son unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) à Moheshkhali après qu'elle ait été fortement endommagée par un cyclone.

La société a ensuite déclaré que la FSRU, qui fait office de terminal flottant, serait envoyée à Singapour ou au Moyen-Orient pour y être réparée, et qu'elle espérait pouvoir revenir au Bangladesh dans les trois semaines suivant la fin des réparations.

En raison de la panne du terminal de Summit, Petrobangla a annulé quatre cargaisons spot qui devaient être livrées entre la fin mai et la mi-juin environ, a déclaré mardi un haut responsable de Petrobangla.

Trois des cargaisons spot devaient être livrées par Gunvor fin mai et entre le 7 et le 11 juin, et la quatrième par QatarEnergy entre le 19 et le 21 juin, a ajouté le responsable.

Summit LNG et QatarEnergy n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en raison d'un jour férié au Bangladesh et au Qatar. Gunvor s'est refusé à tout commentaire.

Le FSRU de Summit est l'un des deux terminaux flottants d'importation de GNL du Bangladesh, avec une capacité de regazéification de 500 millions de pieds cubes par jour, qui fournit du gaz au réseau national. Il a commencé ses opérations commerciales en avril 2019.

Le Bangladesh a vu ses importations annuelles de GNL augmenter et a expédié l'année dernière 5,2 millions de tonnes métriques de ce combustible, selon les données de la société d'analyse Kpler.

Il a importé 2,6 millions de tonnes de GNL depuis le début de l'année, les volumes expédiés en mai atteignant un record mensuel historique de 600 000 tonnes. (Reportage de Ruma Paul à Dhaka et d'Emily Chow à Singapour ; rédaction de Kirsten Donovan et Jan Harvey)