Le géant pétrolier Aramco est en pourparlers avec les sociétés américaines Tellurian et NextDecade sur deux projets distincts de gaz naturel liquéfié (GNL), alors que l'entreprise saoudienne cherche à stimuler son commerce et sa production de gaz, ont déclaré à Reuters trois sources proches des discussions.

La production de gaz aux États-Unis a connu un essor au cours de la dernière décennie et les grandes compagnies pétrolières ainsi que les rivaux d'Aramco, tels que Qatar Energy, sont en concurrence pour construire plusieurs projets d'exportation de gaz vers l'Europe et l'Asie.

L'entreprise énergétique nationale est en pourparlers avec Tellurian pour acquérir une participation dans son usine de GNL Driftwood, d'une capacité de 27,6 millions de tonnes métriques par an (mtpa), située près de Lake Charles, en Louisiane.

Des représentants d'Aramco ont visité le site à trois reprises cette année, y compris avec des cadres de l'entreprise australienne Woodside à l'une de ces occasions, ont déclaré les sources qui ont refusé d'être identifiées car les discussions ne sont pas publiques.

Aramco est également en pourparlers avec la société américaine de GNL NextDecade pour un accord d'achat de gaz à long terme à partir d'une cinquième unité de traitement proposée dans son usine de Rio Grande, d'une valeur de 18 milliards de dollars.

Aramco s'est refusé à tout commentaire. Tellurian a déclaré qu'elle ne commentait pas les spéculations du marché. Woodside a déclaré qu'elle évaluait en permanence les possibilités de croissance organique et inorganique, mais s'est refusée à tout autre commentaire. NextDecade n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Aramco cherche à renforcer sa position sur le marché du GNL, qui devrait croître globalement de 50 % d'ici 2030, en particulier aux États-Unis, où la capacité de GNL devrait presque doubler au cours des quatre prochaines années.

Tellurian a passé des années et dépensé des centaines de millions de dollars pour financer et construire l'usine de Driftwood.

À l'automne dernier, Tellurian a averti les investisseurs qu'en l'espace d'un an, la société pourrait ne pas être en mesure de couvrir les coûts d'exploitation et d'endettement en raison des pertes continues et de la diminution des réserves de trésorerie.

Selon Kaushal Ramesh, vice-président de Rystad Energy pour la recherche sur le GNL, un investissement d'Aramco pourrait apporter le redressement dont Driftwood LNG a besoin.

Driftwood n'est pas concernée par la pause du président Biden sur les projets d'exportation de GNL, car elle dispose déjà d'un permis du ministère de l'énergie pour exporter le gaz super réfrigéré de l'usine proposée vers des pays qui n'ont pas conclu d'accords de libre-échange avec les États-Unis.

En février, la Commission fédérale de régulation de l'énergie a accordé à Tellurian une prolongation de permis de trois ans pour achever la construction de Driftwood.

Aramco est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et le premier exportateur, pompant près de 10 % de l'offre mondiale de brut.

Toutefois, sa présence sur le marché du GNL est éclipsée par son voisin, le Qatar. L'ADNOC des Émirats arabes unis est également plus présente.

Aramco a réalisé son premier investissement dans le GNL à l'étranger en prenant une participation dans la société américaine MidOcean Energy pour 500 millions de dollars l'année dernière.

En mars, Reuters a rapporté qu'Aramco était en pourparlers pour investir dans le projet Port Arthur de Sempra Infrastructure au Texas.

Elle est également en concurrence avec Shell pour racheter les actifs de Pavilion Energy, société de négoce de GNL détenue par Temasek. (Reportage de Marwa Rashad à Londres ; reportages complémentaires de Yousef Saba à Dubaï et de Curtis Williams à Houston ; rédaction de Dmitry Zhdannikov, David Evans et Rod Nickel)