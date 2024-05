Shell prévoit que ses approvisionnements australiens en gaz naturel liquéfié (GNL) contribueront à répondre à la demande des marchés émergents d'Asie du Sud et du Sud-Est, qui devraient absorber une partie de l'augmentation de l'offre mondiale vers la fin de la décennie.

Les prix au comptant du GNL en Asie ont augmenté la semaine dernière pour atteindre les niveaux les plus élevés depuis janvier, le temps chaud dans la région ayant stimulé la demande de ce combustible super réfrigéré.

"La combinaison de la décarbonisation et de la baisse de la production nationale (stimulera la croissance de la demande de GNL)", a déclaré à Reuters Cecile Wake, présidente de Shell Australie, en marge de la conférence des producteurs d'énergie australiens, mercredi.

Mme Wake s'attend à ce que les Philippines, la Thaïlande, le Viêt Nam et le Bangladesh soient les principaux marchés de croissance de la demande.

"Je pense que nous décrivons cela comme une demande latente dans le sud et le sud-est de l'Asie", a déclaré Mme Wake, ajoutant que les marchés mondiaux du GNL étaient "finement équilibrés" cette année.

M. Wake a déclaré que l'évaluation interne des perspectives de la demande en Asie par Shell était la raison pour laquelle l'entreprise était profondément engagée sur le marché australien.

"Nous nous considérons en position concurrentielle par rapport aux marchés asiatiques. Il s'agit de maintenir cette position d'approvisionnement, de garantir une utilisation élevée et une grande fiabilité de nos actifs GNL ici", a-t-elle déclaré.

Mme Wake a déclaré que Shell était satisfaite de la manière dont son installation flottante phare de GNL, Prelude, était sortie de son arrêt statutaire en Australie.

Prelude, dont le pont est plus long que quatre terrains de football, est la première installation flottante de GNL au monde, dont le coût est estimé à plus de 12 milliards de dollars. Il a subi une série d'arrêts depuis qu'il a commencé à produire en juin 2019, y compris un incendie qui a entraîné une perte totale d'électricité en décembre 2021.

"Les volumes de cette année devraient bien sûr être plus élevés que ceux de l'année dernière, car il n'y a pas d'arrêt statutaire. Elle est sortie de cet arrêt statutaire avec une plus grande fiabilité et une fourchette de performance beaucoup plus étroite", a déclaré M. Wake.

"Il n'y a pas de grands arrêts statutaires cette année ou l'année prochaine. Le prochain arrêt majeur n'aura pas lieu avant 2026, à ce stade", a-t-elle ajouté.