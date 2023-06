Synergia Energy Ltd - société indienne spécialisée dans le développement d'actifs gaziers - confirme que sa demande de licence de stockage de carbone CS01 2022 APP25 "Camelot" a été acceptée dans le cadre du premier cycle de négociations de l'Autorité de transition de la mer du Nord. Synergia a agi en tant qu'opérateur mais a fait la demande de licence en partenariat avec Wintershall Dea AG. La licence représente une "étape importante" pour son projet Medway Hub CCS, qui prévoit le captage et le transport des émissions de dioxyde de carbone provenant des centrales électriques côtières à turbine à gaz à cycle combiné. Le CO2 sera transporté sous forme liquide vers un navire flottant et injecté dans les champs de gaz épuisés du plateau continental britannique et dans les aquifères salins. La première injection est prévue pour 2032. La part de Synergia dans la phase initiale des travaux est soumise à un financement.

Cours actuel de l'action : 0,14, en hausse de 5,7 % mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 13

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

