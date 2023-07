Synergia Energy Ltd - développeur d'actifs de gaz naturel centré sur l'Inde - annonce que l'appareil de forage pour le puits Cambay C-77H dans le Gujarat, en Inde, devrait arriver le 12 juillet. L'appareil commencera les opérations de reconditionnement le 14 juillet et durera environ cinq jours. Le programme facilitera une comparaison directe des performances du puits avec et sans levage artificiel.

Cours actuel de l'action : 0,13 pence, en hausse de 4,0 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 24

