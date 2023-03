Transdev revient dans le vert, grandit aux USA

Paris (awp/afp) - L'opérateur français de transports publics Transdev est sorti du rouge en 2022 après deux années de pertes dues à la crise sanitaire, malgré une forte hausse des charges en raison des prix de l'énergie, selon des résultats publiés mardi.

Le chiffre d'affaires du groupe --filiale à 66% de la Caisse des dépôts et à 34% du groupe allemand Rethmann-- a progressé de 10% en 2022 à 7,7 milliards d'euros.

Ce chiffre se monterait à 9,1 milliards en intégrant First Transit, entreprise américaine dont l'acquisition a été finalisée le 6 mars, a souligné le PDG Thierry Mallet.

Les Etats-Unis sont désormais le deuxième marché du groupe, peu après la France, supplantant l'Allemagne. "Transdev devient le premier opérateur privé de transport public en Amérique du Nord avec 27% de parts de marché, a-t-il noté.

Le groupe passe ainsi de 84.000 à 100.000 collaborateurs, a-t-il relevé.

L'année a été notamment marquée par le lancement du S-Bahn (RER) de Hanovre en Allemagne, la reprise des trains de l'Öresund entre la Suède et le Danemark, l'extension du tram de Rabat au Maroc, et des gains de contrats notamment en France --avec un téléphérique près de Paris--, en Equateur, aux Pays-Bas, en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou encore aux Etats-Unis.

Côté fréquentation, "nous ne sommes pas revenus à la normale" après la pandémie, avec 8,8 millions de voyageurs transportés l'an dernier quand Transdev aurait dû en convoyer 11 millions, selon M. Mallet, citant la concurrence de la voiture, l'essor du télétravail et le développement des téléréunions.

L'augmentation des prix de l'énergie --électricité, gaz naturel et diesel-- a eu un impact négatif de 82 millions d'euros sur les comptes de Transdev, mais des progrès dans l'exploitation et dans des opérations comptables ont permis au résultat opérationnel de revenir dans le vert. Idem pour le résultat net, qui ressort à 20 millions d'euros, contre des pertes nettes de 162 millions et 109 millions en 2021 et 2020, respectivement.

afp/rp