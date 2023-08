Avant que le navire Ever Max transportant des lampes à lave, des canapés, des costumes d'Halloween et des arbres de Noël artificiels ne puisse effectuer son voyage inaugural sur le canal de Panama ce mois-ci, une sécheresse historique l'a contraint à réduire son poids en déchargeant des centaines de conteneurs.

Les perturbations liées aux conditions météorologiques ont empêché le navire, qui appartient à la compagnie maritime taïwanaise Evergreen Marine, d'établir, le 1er août, le record du plus grand nombre de conteneurs transportés par le raccourci maritime vital qui relie les océans Pacifique et Atlantique.

L'autorité du canal de Panama a réduit le poids maximal des navires et le nombre de traversées quotidiennes afin d'économiser l'eau. Les experts en transport maritime craignent que de tels événements ne deviennent la nouvelle norme, car les déficits pluviométriques dans le cinquième pays le plus humide du monde mettent en évidence les risques climatiques qui affectent le secteur du transport maritime, lequel assure 80 % du commerce mondial.

Les armateurs ont la possibilité de transporter moins de marchandises, d'emprunter d'autres itinéraires qui peuvent ajouter des milliers de kilomètres au voyage ou de faire face à des files d'attente qui, au début du mois, ont fait reculer 160 navires et retardé certains d'entre eux de 21 jours.

Les restrictions font déjà grimper de 36 % les prix du transport maritime au comptant entre la Chine et les États-Unis, dans un contexte de montée en flèche des températures de la mer qui, selon les climatologues, pourrait accentuer les phénomènes météorologiques extrêmes.

"Vous devez agiter un drapeau de prudence parce que les températures sont tellement supérieures à la normale", a déclaré Drew Lerner, fondateur et météorologue agricole principal chez World Weather, dont les clients comprennent des négociants mondiaux de produits de base.

Les exploitants de canaux sont sur la corde raide car ils s'efforcent de gérer les perturbations du commerce maritime et de se préparer à ce qui s'annonce comme une période encore plus sèche l'année prochaine, a déclaré Peter Sand, analyste en chef de la plateforme de comparaison des taux de fret aérien et maritime Xeneta.

Plus de 14 000 navires ont traversé le canal en 2022. Les porte-conteneurs sont les utilisateurs les plus courants du canal de Panama et transportent plus de 40 % des biens de consommation échangés entre l'Asie du Nord-Est et la côte Est des États-Unis.

Les navires à destination des États-Unis pris dans les goulets d'étranglement ont transporté des poupées Barbie, des pièces automobiles, des panneaux solaires BYD, des équipements de traitement de l'eau, des kits de dépistage du diabète et d'autres marchandises, selon les données de Steve Ferreira, PDG d'une société qui vérifie les factures de transport maritime.

Les restrictions imposées au canal ont commencé au début de l'année et touchent environ 170 pays et pratiquement tous les types de marchandises, y compris le soja et le gaz naturel liquéfié des États-Unis, le cuivre et les cerises fraîches du Chili, ainsi que la viande de bœuf du Brésil.

Les vraquiers qui transportent des marchandises allant du maïs au minerai de fer, ainsi que les pétroliers qui transportent du pétrole, du carburant, du gaz et des produits chimiques sont également touchés. Certaines entreprises du secteur de l'énergie réorientent les navires chargés de charbon et de gaz naturel liquéfié vers le canal de Suez.

SURVEILLANCE DE L'EAU

Un phénomène climatique naturel, El Nino, associé à des eaux plus chaudes que d'habitude dans le centre et l'est de l'océan Pacifique tropical, contribue à la sécheresse au Panama.

La région autour du canal connaît l'une des deux années les plus sèches depuis que le pays tient des registres (143 ans), selon les données de l'autorité du canal et de l'Institut de recherche tropicale Smithsonian (STRI). Les précipitations mesurées dans la région sont inférieures de 30 à 50 % à la normale.

Les niveaux d'eau du lac Gatun, le principal réservoir alimenté par les précipitations qui fait flotter les navires dans le système d'écluses du canal de Panama, sont restés inférieurs à la normale malgré l'accumulation de la saison des pluies en cours.

Selon Steven Paton, du STRI, un début précoce de la saison sèche au Panama et des températures plus chaudes que la moyenne, typiques des grands événements El Nino dans le pays, pourraient accroître l'évaporation du lac Gatun et entraîner des niveaux d'eau presque records d'ici mars ou avril 2024.

"Il s'agit d'une tempête parfaite d'événements", a déclaré M. Paton, qui suit les régimes de pluie dans ce pays d'Amérique centrale depuis plus de trente ans.

La fréquence des grands épisodes d'assèchement El Nino a considérablement augmenté au cours des 25 dernières années de l'histoire du canal, qui en compte 109. Si cela continue, "il sera de plus en plus difficile pour (le canal de Panama) de garantir que les plus grands navires pourront passer", a déclaré M. Paton.

SE PRÉPARER À D'AUTRES RÉDUCTIONS

Les exploitants du canal ont abaissé les limites de poids des navires pour tenir compte de la baisse de la profondeur de l'eau, ce qui pose un problème pour les grands navires comme l'Ever Max.

Le navire a été construit pour transporter plus de 8 650 caisses de 40 pieds (12 mètres). Il est arrivé sur le côté Pacifique du canal en dépassant la limite alors qu'il ne transportait que l'équivalent de 7 373 conteneurs.

Le navire a déchargé environ 700 conteneurs sur des trains, les a récupérés du côté de l'Atlantique et a poursuivi sa route vers la côte est des États-Unis, selon l'autorité du canal et le système de suivi des navires Eikon. L'armateur Evergreen Marine s'est refusé à tout commentaire.

Les exploitants du canal ont également réduit le nombre de traversées quotidiennes de navires à 32, contre environ 36 en temps normal, car chaque passage nécessite environ 50 millions de gallons d'eau, dont seule une partie est recyclée.

Certains responsables du transport maritime s'attendent à de nouvelles réductions dans le courant de l'année, car en 2020, une sécheresse moins grave avait incité les exploitants du canal à réduire le nombre de traversées à 27 par jour.

"Tous ceux qui expédient des produits dans le monde entier doivent être attentifs aux éventuelles perturbations dues au changement climatique", a déclaré Brian Bourke, directeur commercial mondial de SEKO Logistics. "Le canal de Panama n'est que le dernier exemple en date. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles, Marianna Parraga à Houston, Elida Moreno à Panama City et Louise Breusch Rasmussen à Copenhague, édition de Deepa Babington)