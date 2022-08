Une subvention américaine de 1,66 milliard de dollars pour de nouveaux autobus vise à réduire les émissions polluantes

Ces subventions permettront de financer 1 100 autobus à émission zéro, ce qui doublera presque les 1 300 autobus de transport en commun à émission zéro existants, a déclaré la Maison Blanche.

Le financement de 150 flottes de bus provenant de la loi sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars pour 2021 aidera les villes et les États à retirer les vieux bus polluants.

Le financement permettra également d'acheter 700 autobus, qui comprennent des modèles hybrides-électriques, au gaz naturel et au diesel. "Ces subventions vont être utilisées dans tous les coins de ce pays", a déclaré aux journalistes Mitch Landrieu, coordinateur des infrastructures à la Maison Blanche.

Les autobus représentent environ la moitié des 10 milliards de déplacements en transport en commun que les Américains ont effectués en 2019. Mais il y a encore peu d'autobus verts - seulement 18 % des 72 000 autobus de transport en commun américains étaient hybrides électriques en 2020, selon l'American Public Transportation Association.

Le transport en commun a souffert pendant le COVID-19, car des dizaines de millions d'Américains ont travaillé depuis leur domicile et ont freiné les voyages d'affaires et de tourisme, mais les systèmes signalent une utilisation croissante à mesure que les Américains retournent au bureau et voyagent.

La New York Metropolitan Transportation Authority (MTA), le système de transport en commun le plus fréquenté des États-Unis, recevra 116 millions de dollars

pour acheter environ 230 bus électriques afin de remplacer les anciens bus diesel, électrifiant ainsi près de 4 % de sa flotte de 5 800 bus.

L'autorité de transport métropolitaine du comté de Los Angeles (Metro) recevra 104,1 millions de dollars pour acquérir environ 160 bus électriques afin de remplacer les anciens bus au gaz naturel comprimé (GNC), tandis que l'autorité de transport de la baie du Massachusetts recevra 116 millions de dollars pour acheter jusqu'à 85 bus électriques afin de remplacer les modèles diesel.

La loi sur l'infrastructure prévoit 5,5 milliards de dollars sur cinq ans pour les subventions aux bus, soit six fois les niveaux de financement antérieurs, et 2 milliards de dollars pour l'achat et la réhabilitation des bus et la construction d'installations d'entretien des bus.

Memphis recevra 54 millions de dollars pour construire une installation d'exploitation et d'entretien, tandis que New Jersey Transit recevra 44,6 millions de dollars pour rénover son garage d'Union City, près de New York, et créer une gare routière publique.