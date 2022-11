Vitol rachète le polonais Vortex et investit 1 milliard dans les renouvelables

Genève (awp) - Vitol a annoncé jeudi le rachat du polonais Vortex Energy, décrit comme le numéro un des énergies renouvelables dans ce pays d'Europe de l'Est. Le mastodonte genevois du négoce des hydrocarbures va également investir 1 milliard de dollars sur cinq ans dans ce domaine en Pologne.

L'acquisition de la totalité de Vortex Energy, dont le montant n'a pas été divulgué, a été réalisée auprès de VH Invest, selon un communiqué. La transaction doit être finalisée au premier trimestre 2023.

Au-delà de ce rachat, Vitol va construire l'équivalent de 120 mégawatts (MW) d'installations d'énergies solaire et éolienne ces 12 prochains mois et investir 1 milliard de dollars ces cinq prochaines années dans le domaine des énergies renouvelables en Pologne.

Le groupe genevois fournit du pétrole brut et des produits raffinés depuis 30 ans à la Pologne. L'entreprise a récemment ouvert deux succursales dans ce pays et y a élargi ses services à la fourniture de gaz naturel liquéfié, de gaz et d'énergie.

"Il s'agit du premier investissement majeur de Vitol en Europe dans les énergies renouvelables", a précisé la société. Selon cette dernière, cette opération est conforme à sa stratégie de diversification dans la transition énergétique et de développement des activités vertes.

